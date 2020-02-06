Четверг, 6 февраля 2020

Благодаря внесению спортивной одежды в свой look, вы будете выглядеть оригинально и интересно. Тем более в такой одежде всегда удобно, поэтому в таких образах одни плюсы. Образ жизни, за счёт спортивный вещей, становится продуктивнее, информирует блог slamdunk.

Когда вы будете подбирать образ, со спортивным элементом, следует учитывать такие факторы как удобство, а также вещи, которые будут подчёркивать достоинство вашей фигуры. Старые модные стереотипы рухнули, теперь актуально сочетание повседневной одежды со спортивной. Всегда стильно будут смотреться массивные кроссы с нежной юбкой или дополнение худи массивными украшениями. Если вас привлекают подобные образы, то следует присмотреться к стилю sport-casual, так как именно в нём нет никаких рамок.

Если вы хотите, чтобы образ производил впечатление свободы и внутренней расслабленности, то вам следует выбирать одежду с максимально возможным свободным кроем.

Спортивный элемент в образе становится ярким акцентом. А если подобрать яркие цвета, то это будет поднимать вам настрой на протяжении всего дня. Но не смешивайте слишком много таких цветов, чтобы не выглядеть вульгарно и нелепо.

Объёмные худи всегда смотрятся очень выигрышно. В них очень удобно, но чтобы они вас не полнили вас следует одевать узкий низ, то есть узкую юбку или джинсы. В качестве украшений можно добавить широкую цени или колье. А, чтобы выглядеть максимально женственно, рекомендуется одеть туфли на тонком каблуке.

Свободные футболки подойдут каждой девушке. А если одеть её на чёрный топ и слегка приспустить, то вы будете выглядеть безумно сексуально, поэтому не стоит отказываться от такого выигрышного элемента в гардеробе. Такую оверсайз футболку можно под пиджак. Сочетать её ещё можно с юбкой карандаш или свободными брюками, а если вы хотите что-то более оригинальное, то попробуйте одеть очень свободную футболку и затянуть ремень в области талии. К такому образу подойдёт любая обувь, которая наиболее привлекательна для вас.

Спортивные штаны могут смотреться очень оригинально и элегантно, если правильно их сочетать. Превосходно они будут смотреться со свободным пуловером, одетым поверх рубашки. Выбирая спортивные штаны, обращайте внимание на ткани в области коленей. Она не должна сильно тянуться иначе они быстро выйдут из строя, в таком случае их лучше не приобретать. Попробуйте сочетать спортивные штаны с туфлями на каблуке. Это звучит странно, но поверьте это смотрится невероятно круто.

Короткие спортивные шорты идеально подчеркнут ваши ножки. Сочетать их можно с объёмными футболками или блузками, а также топами.

Кроссовки идеально подходят под любой образ. А если они массивные, то могут стать превосходным акцентом. Очень оригинально будет выглядеть сочетание нежных платьев с кроссовками. А минималистические украшения идеально дополнят образ.

Главными ошибками в стиле sport-casual является содержание более одной спортивной вещи в образе, а также дополнение образа пластиковыми аксессуарами. Также сюда можно отнести вещи, которые нелепо облегают и не украшают вашу фигуры. И желательно не вносить неопрен в свои образы.

Не бойтесь экспериментировать и вносить спортивные элементы в свой look, но делайте это с умом и старайтесь придерживаться упомянутых ранее советов.