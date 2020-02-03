Понедельник, 3 февраля 2020

Фото: msses.ru

В Москве умер основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Теодор Шанин, сообщила пресс-служба вуза.

Шанину было 89 лет. “Он работал до последнего дня, и мы безмерно благодарны за годы работы с Теодором, за его мудрость и мужество, свободу и отвагу”, – заявили в вузе. О дате прощания сообщат дополнительно.

Шанин родился 30 октября 1930 года в Вильно. После присоединения Литвы к СССР в 1940 году его отец был арестован, а мать с сыном сослали в Сибирь. После Второй мировой вернулся в Польшу, откуда в 1948 году через Францию выехал в Палестину, где добровольцем участвовал в войне за независимость Израиля. В 1951 году окончил Иерусалимский колледж социальной работы, в 1959-м продолжил обучение на отделении социологии и экономики Иерусалимского университета. С 1963 года учился в аспирантуре в Бирмингемском университете в Британии. С 1965 года преподавал в Шеффилдском университете, затем с 1968 по 1970 год – в Центре по исследованию России и Восточной Европы в Бирмингемском университете; в 1971-1973 годах был доцентом Хайфского университета в Израиле. С 1973 года – научный сотрудник Колледжа Святого Антония Оксфордского университета, с 1974 года работал профессором и завкафедрой социологии Манчестерского университета. С 1976 по 1987 год был деканом факультета социологии в том же вузе.

В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Шанинки. С 2007 года был президентом университета. В сфере интересов Шанина были историческая социология, социология знания, крестьяноведение и другие направления. В 2002 году ученый получил орден Британской империи, в 2003-м – медаль почетного работника высшего профессионального образования от Минобразования России.

В 2018 году Рособрнадзор лишил Шанинку аккредитации, сославшись на нарушение ряда государственных образовательных стандартов. В вузе заявляли, что требования Рособрнадзора оторваны от реальности, а в заключении комиссии есть ряд фактических ошибок. У Шанинки осталась образовательная лицензия, которая позволяет обучать студентов, выдавать дипломы негосударственного образца и дипломы Манчестерского университета.

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Декабрь 2013-го. Теодор Шанин рассказывает о своей жизни Борису Дубину и Арсению Рогинскому: