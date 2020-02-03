Понедельник, 3 февраля 2020

Более 50 деятелей культуры, политиков и правозащитников подписали открытое письмо с призывом к московской мэрии не препятствовать маршу памяти Бориса Немцова, который планируется провести 29 февраля. Обращение к мэру Сергею Собянину опубликовал в Фейсбуке глава Красносельского района столицы Илья Яшин.

В письме подчеркивается, что “акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер”. “Ее участники, защищая ценности, за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить свое отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти”, – говорится в обращении. Подписанты заверяют, что уведомление об акции “будет оформлено должным образом и направлено в органы исполнительной власти города в установленные законом сроки”.

Авторы обращения рассчитывают, что структуры московской мэрии “не станут чинить препятствий” организаторам акции, а согласуют ее в центре города и “окажут содействие заявителям”.

Обращение подписали писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, правозащитники Лев Пономарев, Борис Альтшулер, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, Александр Черкасов, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, издатель Ирина Прохорова, народный артист России Лев Прыгунов, музыкант Андрей Макаревич, политики Владимир Милов, Михаил Касьянов, Геннадий и Дмитрий Гудковы, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь, соосновательница “Медиазоны” Мария Алехина.

29 января мэрия Нижнего Новгорода отказалась согласовать марш памяти Немцова, заявленный нижегородским “Яблоком”, после чего региональное отделение партии подало повторное уведомление об акции.

Акции памяти Немцова проводятся ежегодно во многих городах России и за рубежом.