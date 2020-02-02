Воскресенье, 2 февраля 2020

Иностранцев, зараженных китайским коронавирусом, будут депортировать из России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА “Новости”.

“Теперь она (новая инфекция. – Ред.) добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин”, – заявил премьер на оперативном совещании в правительстве.

По официальным данным на утро 3 февраля, число больных коронавирусом в Китае составляло 17238 человек, 361 пациент скончался. Как пишет South China Morning Post, количество зараженных превысило число заболевших атипичной пневмонией в 2002-2003 годах – тогда заразились около 8 с половиной тысяч человек.

В минувшее воскресенье в пресс-службе РЖД заявили, что из-за коронавируса приостановят движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Ранее было прервано авиасообщение с этой страной и закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. Мишустин также заявлял о намерении ввести для граждан ограничения на пересечение монгольской границы.

В субботу Россия отказала в промежуточной посадке на дозаправку самолету вооруженных сил ФРГ, который эвакуировал людей из Китая.

Вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из Уханя – административного центра провинции Хубэй – с декабря прошлого года. В России пока выявлено два случая заражения вирусом, оба заболевших – граждане Китая.