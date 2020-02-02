Воскресенье, 2 февраля 2020

В результате ответных ударов Турции, нанесенных после гибели четырех турецких военнослужащих в результате сирийского артобстрела, погибли 30-35 сирийцев из числа сторонников режима Башара Асада. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

“Турецкая армия наносит удары по целям в Идлибе как посредством САУ Fırtına, так и самолетами F-16. По состоянию на 06:15 третьего февраля по 46 объектам сил режима Башара Асада нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов. Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе, осознают ошибочность своих действий”, – сказал Эрдоган.

Эрдоган осудил обстрел сирийской армии, в результате которого погибли турецкие военные. “Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь”, – заверил он. По сообщению Министерства национальной обороны Турции, обстрел, в результате которого также были ранены 9 турецких военных, произошел в районе населенного пункта Саракиб.

Турецкий президент пообещал “продолжить шаги по обеспечению национальной безопасности Турции, а также безопасности населения сирийского Идлиба”. По словам Эрдогана, Турция заявила России, что, “если Москва не может остановить режим Башара Асада в Идлибе, то пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии”.

В понедельник Эрдоган встречается в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. “Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением”, – заявил он перед вылетом в Киев.