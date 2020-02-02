Воскресенье, 2 февраля 2020

Фото: телеграм-канал “Прямое действие”

В Москве у здания Госдумы задержали семерых активистов, которые вывесили баннер “Свободу всем политзаключенным”. Об этом “Медиазоне” сообщил один из задержанных, член “Другой России” Михаил Аксель. Также задержан журналист.

Задержанных доставили в отдел полиции “Тверской”. По информации журнала DOXA, к ним приехали сотрудники ЦПЭ. Всех задержанных отпустили из отдела, составив на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции).

Как уточняет “МБХ-медиа” со ссылкой на пресс-секретаря “Открытой России” Константина Фомина, до приезда полиции активистов удерживали сотрудники ФСО. Аксель уточнил, что в отделе полиции на задержанных будут составлять административные протоколы.

Как сообщается в телеграм-канале “Прямое действие”, задержанный журналист – это фотограф Георгий Малец. Схвачены также Марат Салахиев из “Другой России”, участник Pussy Riot Александр Софеев, Андрей Овчинников из Ассоциации народного сопротивления, а также активистки Татьяна Колобакина, Людмила Сукова и Александра Попова.

По словам Акселя, во время акции одна из ее участниц приковала себя к забору Госдумы наручниками. “Мы своей акцией выступали в поддержку всех политзаключенных, вне зависимости от разных политических взглядов. Мы собрались здесь, чтобы высказать свое мнение по поводу репрессивной политики государства в России”, – сказал активист. Как пишет “МБХ-медиа”, активисты требовали немедленного освобождения фигурантов “московского дела”, дела “Нового величия”, дела “Сети”, Азата Мифтахова, других политзаключенных и отмены репрессивных законов.