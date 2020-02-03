Понедельник, 3 февраля 2020

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела об уничтожении малайзийского Boeing в небе над Восточной Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

“Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского”, – сообщила Кутьина.

Она пообещала, что адвокаты будут работать в соответствии со всеми принципами международного права. “При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным”, – заверила юрист.

27 января в пресс-службе суда в Гааге сообщили, что как минимум один подозреваемый изъявил желание быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой. Имя подозреваемого в суде не раскрыли – возможно, речь шла о Пулатове.

Россиянин Пулатов (позывной “Гюрза”) – бывший командующий 2-м отделом “ГРУ ДНР”. Он вместе с подчиненным, гражданином Украины Леонидом Харченко (позывной “Крот”), возглавлявшим одно из подразделений “ГРУ”, cопровождал установку “Бук” в окрестности города Снежное, откуда был произведен выстрел по Boeing-777. По информации сайта “Миротворец”, Пулатов служил в 45-м полку спецназа ВДВ, имеет звание подполковника российской армии. В 2015 году был полковником “народной милиции ЛНР”. Имеет благодарность 2002 года от Владимира Путина.

Суд по делу MH17 начнется в Гааге 9 марта. По делу также обвиняются еще двое россиян – бывший “министр обороны ДНР” полковник Игорь Гиркин (Стрелков) и генерал-майор российской армии Сергей Дубинский (позывной “Хмурый”). Кроме того, сообщалось, что по дел проходит украинец, бывший командир ПВО города Снежное Владимир Цемах. В сентябре Украина передала Цемаха, ранее похищенного украинскими спецслужбами, России в рамках обмена пленными, после чего он вернулся в контролируемую боевиками часть Донбасса.