Суббота, 1 февраля 2020

Москва в субботу отказала в промежуточной посадке самолету вооруженных сил Германии с пассажирами из Уханя. Как заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Москва нарушила договоренность, отказавшись принять самолет для дозаправки. При этом, по словам министра, российская сторона сослалась на “нехватку ресурсов”. РИА “Новости” сообщило, что Россия запретила технические посадки всех иностранных самолетов, вывозящих людей из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

"В чем причины отказа, помимо официального объяснения “нехватка ресурсов в московском аэропорту”?" Министр обороны ФРГ прокомментировала решение Москвы не пускать немецкий самолет на дозаправку. pic.twitter.com/rLrvG0ba6K

— DW на русском (@dw_russian) February 1, 2020

По данным газеты Bild, самолет Airbus 310 прилетел в Ухань из Кельна в полдень субботы по берлинскому времени и принял на борт 144 человека, в том числе 108 граждан ФРГ, 34 китайца, болгарина и американца. На обратном пути во Франкфурт-на-Майне немецкий лайнер должен был сесть в Москве для дозаправки и смены экипажа. “Посадка в московском аэропорту была отклонена со ссылкой на недостаточную пропускную способность”, – сообщил Bild представитель Минобороны ФРГ Даниэль Дракен. Самолет был перенаправлен в Хельсинки.