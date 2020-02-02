Воскресенье, 2 февраля 2020

Лето – это время, когда у многих людей из-за жары пропадает аппетит. Кажется, что кроме воды ничего не хочется. В то же время некоторые могут не учитывать смену сезона и продолжать «баловать» себя вредными продуктами и напитками, что негативно отражается на состоянии организма. Существует перечень продуктов и напитков, которые помогут провести летние дни без вреда для здоровья и утолят жажду, информирует landofsweets.ru.

Еда

Самой лучшей едой в летний период являются овощи, фрукты, ягоды и зелень. Это связано с тем, что именно в этих продуктах содержится большое количество воды. За счет этого они хорошо утоляют жажду.

К овощам, которые стоит выбирать для летнего рациона, относятся:

· огурцы;

· помидоры;

· болгарский перец;

· кабачок;

· баклажан;

· тыква;

· зеленые бобы;

· спаржа.

Многие из этих овощей можно тушить. Кроме того, из них получаются вкусные салаты, которые прекрасно дополняет свежая зелень. Фрукты и ягоды также служат хорошим дополнением к летнему рациону. Киви препятствует обезвоживанию организма благодаря высокому содержанию в нем кальция. Малина и дыня улучшают пищеварение. Арбуз отлично утоляет жажду, содержит небольшое количество калорий, его мякоть стимулирует обменные процессы в организме, способствует выведению вредных веществ. Черная смородина – это тонизирующее средство, которое также улучшает аппетит.

Напитки

Многие люди в попытках освежиться и утолить жажду покупают летом холодные напитки. Но это обманчиво, так как чем холоднее жидкость, тем хуже она всасывается организмом. Соответственно, качественно утолить жажду такие напитки не смогут. Как это ни парадоксально, лучше всего освежают в жаркую погоду горячие напитки. Например, зеленые чай. Также полезны травяные чаи: они хорошо освежают и тонизируют. Кофе летом пить не стоит – из-за него повышается давление.

Для утоления жажды подойдут также минеральная вода, домашние морсы и компоты. Газированные напитки и фруктовые соки не будут иметь такого эффекта, а их сладость только усугубит ситуацию. Не рекомендуется также пить алкогольные напитки – из-за их употребления происходит перегрев организма и повышается риск инсульта.

Полезные рекомендации

Салаты – это отличная еда для летнего сезона. Но важно помнить, что заправлять их лучше растительным маслом, а не майонезом. Летом рекомендуется есть меньше соли, поскольку она имеет свойства задерживать жидкость в организме. Из-за этого могут возникать отеки. Помимо чая, морсов и других полезных летних напитков важно не забывать про воду. Ее нужно пить в больших количествах.

Летом стоит отказаться от жирной, жареной, пряной и острой пищи. Аккуратнее нужно быть со скоропортящимися продуктами – молоком, творогом, рыбой, вареной колбасой, готовыми салатами. В случае с ними велика вероятность отравления, особенно если есть их на природе в жаркий солнечный день. Если мясо – неотъемлемая составляющая рациона, лучше выбирать нежирные виды – курицу или кролика.