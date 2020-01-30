Четверг, 30 января 2020

В России выявлены двое больных новым типом коронавируса – в Забайкалье и Тюменской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Заболевшие – граждане Китая. “Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь”, – цитирует ТАСС чиновницу.

По словам Голиковой, Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией и начинает эвакуацию россиян из китайского города Уханя и провинции Хубэй. До 4 февраля на родину будут возвращены все россияне, находящиеся на острове Хайнань.

Кроме того, заявила Голикова, Россия с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезывычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса. По классификации ВОЗ такими считаются ситуации, “экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам” и “потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества”. При этом организация не планирует вводить ограничения на передвиженеи товаров и людей.

Вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из Ухани – административного центра китайской провинции Хубэй – с декабря прошлого года. Сейчас подтверждено более 9709 случаев заражения вирусом в материковом Китае, 213 человек погибли. Более 140 человек заразились вне Китая, в том числе шестеро в США и двое в Британии.