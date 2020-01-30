Четверг, 30 января 2020

В полночь пятницы по центральноевопейскому времени Британия официально покидает Евросоюз. Накануне, как сообщается на сайте Евросовета, этот орган утвердил соглашение между Лондоном и Брюсселем о порядке выхода.

Днем ранее соглашение было одобрено Европарламентом. В договоре речь идет о правах граждан, финансовых расчетах, переходном периоде, протоколах по вопросам Ирландии, Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара, управлении и других вопросах, касающихся выхода Британии из ЕС.

Переходный период, в течение которого в Британии будут действовать законы ЕС, но страна не будет представлена в европейских институтах, продлится до 31 декабря. До 1 июля 2020 года стороны могут согласовать продление этого периода на один или два года.

Переговоры о будущем партнерстве Британии и ЕС начнутся сразу после выхода страны из объединения.

Как передает Би-Би-Си, в пятницу вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон выступит с обращением к нации, в котором заявит о “рассвете новой эры”. “Самое главное – сказать сегодня вечером: это не конец, а начало. Это момент настоящего национального обновления и перемен”, – заявил Джонсон накануне.

Сторонники выхода из ЕС в пятницу будут отмечать это событие на Парламентской площади в Лондоне. Сторонники ЕС в свою очередь проведут “прощальное” шествие на улице Уайтхолл.

Сторонники Brexit с преимуществом менее 4 процентов голосов победили на референдуме о выходе Британии из ЕС 23 июня 2016 года. После референдума тогдашний премьер Дэвид Кэмерон, противник Brexit, подал в отставку, его место заняла Тереза Мэй.

Во время премьерства Мэй Палата общин британского парламента несколько раз отклонила достигнутое ею соглашение о порядке выхода из ЕС, после чего Мэй в июне 2019 года подала в отставку. Новый премьер Борис Джонсон в октябре добился заключения обновленного соглашения с ЕС. 9 января 2020 года Палата общин одобрила его.