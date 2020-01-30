Четверг, 30 января 2020

47 процентов россиян считают, что поправки в Конституцию вносятся, чтобы расширить полномочия Владимира Путина и позволить ему остаться у власти после 2024 года. Таковы данные опроса, опубликованного на сайте Левада-центра.

Еще 44 процента опрошенных согласны со словами президента: по их мнению, Конституцию меняют ради совершенствования управления государством в интересах большинства населения.

80 процентов респондентов слышали об инициативе Путина: из них версию о сохранении Путиным власти поддерживают те же 47 процентов, столько же – версию о совершенствовании управления.

Кроме того, россиян опрашивали о роли Конституции. 30 процентов населения полагают, что она не играет значительной роли, потому что с ней никто не считается. С ноября 2015 года этот показатель вырос на 15 процентных пунктов и стал рекордным с 2005 года. При этом с 48 процентов в 2015 году до 27 процентов в 2020-м уменьшилась доля тех, кто считает, что Конституция гарантирует права и свободы граждан. По мнению 15 процентов респондентов, Конституция позволяет президенту контролировать Госдуму – такого же максимума этот показатель достигал в 2005 году, в 2015-м он составлял всего 5 процентов.

23 января Госдума одобрила в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.

Путин предлагает внести поправки в 22 статьи Конституции. В частности, речь идет о том, что не будут исполняться решения международных органов “в их истолковании, противоречащем Конституции”, из нормы о количестве президентских сроков будет изъято слово “подряд”, в основном законе будет присутствовать положение о формировании президентом Госсовета. Согласно поправкам, органы местного самоуправления и органы государственной власти “входят в единую систему публичной власти”. При этом в Конституции закрепляются нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума и каждый год должна проводиться индексация пенсий.

Поправки к Конституции будут вынесены на плебисцит. Его проведением будут заниматься ЦИК и региональные избиркомы. Голосование пройдет в середине апреля – по данным РБК, 12-го или 26-го числа.