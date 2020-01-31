Пятница, 31 января 2020

Авто заменил Nissan Bluebird и выпускается уже три поколения. Первое поколение, известное как J31, выпускалось с 2003 по 2008 год. Второе поколение, известное как J32, выпускалось с 2008 по 2013 год. Третье поколение, известное как L33, выпускалось с 2013 года – по настоящее время, информирует https://varaosa.ru/catalog/zapchasti-nissan-teana.html.

Этот автомобиль доступен с 2 вариантами двигателя. Это двигатель 2.5L VQ25DE и двигатель 3.5L VQ35DE – все в сочетании с вариатором. Есть 4WD варианты, доступные с двигателем 2.5L.

Nissan Teana 2017 года выпускается в 6 классах:

1. Это базовый пакет, который поставляется с двигателем 2,5 л, 16-дюймовыми стальными ободами, сиденьями, DVD-плеером и ручными сиденьями.

2. Это похоже на 250XE плюс 4WD

3. Это роскошная комплектация, оснащенная двигателем объемом 2,5 л, дополнительными кожаными сиденьями, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, навигацией и электрическими сиденьями.

4. Имеет те же функции, что и 250XL плюс 4WD

5. Это очень роскошный пакет, который поставляется с двигателем 2,5 л, кожаной отделкой, сиденьем с откидной спинкой переднего пассажира, люком с 2-мя панелями, высококачественной деревянной отделкой, сиденьями с подогревом, фарами проектора, ободами из 17-дюймового сплава и пневматической подвеской.

6. Идет с двигателем 3.5L и теми же функциями, что и 250XV

Это довольно просторный автомобиль, в котором могут с комфортом разместиться пять взрослых. В первом ряду достаточно места для ног как водителя, так и пассажира. У пассажирского сиденья есть поддержка ноги, которая добавляет легкую роскошь, не замеченную во многих автомобилях. Во втором ряду место для ног вполне прилично даже для среднего места.

Имеется достаточно отсеков для хранения в салоне. Они полезны для хранения предметов, таких как смартфоны, напитки, очки, сумки и т. д. В первом ряду находятся два подстаканника, отделение для дверной панели, полка для хранения под приборной панелью, перчаточный ящик и ящик для консоли. Для второго ряда, можно хранить мелкие вещи в карманах на переднем сидении и двух подстаканниках на подлокотнике.

Багажник немного мал для такой большой машины. Туда поместится, возможно, один чемодан среднего размера с небольшим количеством свободного места.

Другие дополнения – Навигация (опция), завод без ключа, кожаные сиденья, люк на крыше.

Особенности безопасности: SRS Подушки безопасности, боковые подушки безопасности, ABS, Антипробуксовочная система, боковой удар, балласт

У Nissan Teana очень стильный и элегантный внешний вид, который напоминает внешний вид Mercedes E-Class

Дорожный просвет составляет 145 мм. Это очень низкий автомобиль по европейским меркам, и он не будет спокойно проезжать лежачих полицейских. Возможно, потребуется изменить дорожный просвет, чтобы настроить автомобиль для европейских дорог.

Стабильность и управляемость

Это приятный автомобиль для вождения. На скорости выше 150 км / ч он чувствует себя уверенно стабильно и довольно хорошо держит дорогу. CVT хорошо сочетается с двигателем, а переключения плавные. Когда дроссель заправлен, у 2.5L есть слышимый скулящий звук, который гаснет, когда автомобиль набирает скорость. В целом управляемость хорошая.

Интервалы обслуживания

Незначительное обслуживание – на 5000 км. Требуется воздухоочиститель, масляный фильтр и моторное масло

Основное обслуживание – в 10 000 км. Требуются воздушный фильтр, масляный фильтр, топливный фильтр, фильтр ATF, салонный фильтр, заглушки, передние тормозные колодки, задние тормозные колодки, масло ATF и моторное масло.

Nissan Teana – это надежный автомобиль, если его обслуживать в соответствии с руководством пользователя. Тем не менее, если его плохо обслуживать, у него могут возникнуть серьезные проблемы. Одной из них является неисправность коробки передач, вызванная некачественной жидкостью для автоматической коробки передач. Некоторые владельцы также сообщали о неисправностях двигателя из-за плохого технического обслуживания.