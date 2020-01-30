Четверг, 30 января 2020

26-летняя израильтянка Наама Иссахар, осужденная к семи с половиной годам общего режима, вышла из колонии, сообщает Интерфакс со ссылкой на ФСИН.

Как сообщали вечером 29 января источники агентства, Иссахар покинула подмосковную колонию и находится в столице.

Указ о помиловании Иссахар был опубликован на сайте Кремля вечером 29 января. В документе говорится, что Владимир Путин принял такое решение, “руководствуясь принципами гуманности”.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел из Москвы вместе с Иссахар, передает Интерфакс со ссылкой на источник.

Это кадры встречи выкупленного у террористов заложника. Путин не имеет ничего против – разрешил Нетаньяху приехать. Фактически официально признает, что захватывает заложников и готов торговаться. https://t.co/OhTXLNTcLZ pic.twitter.com/W8D3cnl27M

— Грани.Ру (@GraniTweet) January 30, 2020

“Она, слава богу, для нее это очень хорошо, не пересекала даже границу Российской Федерации. Оно (гашиш. – Ред._ было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой”, – сказал Путин на встрече с Нетаньяху. Однако прокурор в суде говорил, что Иссахар якобы пересекала границу.

23 января Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с Нетаньяху и матерью осужденной Яффой Иссахар. Президент заверил ее, что “все будет хорошо”.

Иссахар сначала отказывалась писать прошение о помиловании, однако 26 января все же написала его.

22 января газета The Jerusalem Post сообщила, что Израиль в обмен на освобождение Иссахар согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме. Его принадлежность оспаривали Императорское православное палестинское общество во главе с бывшем премьер-министром России Сергеем Степашиным и Русское православное общество Святой Земли, которое возглавляет гражданин Германии Николай Воронцов-Гофман.

Приговор Иссахар вынес 11 октября городской суд Химок. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”, она летела транзитом из Дели в Тель-Авив. В багаже у Иссахар нашли 9,6 грамма гашиша. Она признала, что у нее в чемодане был гашиш, но отрицала обвинение в контрабанде – в зоне вылета аэропорта у нее не было доступа к багажу. 19 декабря Мособлсуд оставил приговор в силе.

Москва предлагала обменять Иссахар на задержанного в Израиле по запросу США российского хакера Александра Буркова, но Израиль выдал его Штатам.