Среда, 29 января 2020

Басманный райсуд Москвы арестовал на срок до 29 марта пятерых быших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту “Медузы” Ивану Голунову, сообщает “Медиазона”.

Арестованные – бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец и бывшие сотрудники этого отделения Денис Колованов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев – обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 286 УК; от 3 до 10 лет), фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении (части 3 статьи 303 УК; до 7 лет) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК; от 3 до 10 лет).

“Все нормально! Это все вранье!”, – успел заявить Феофанов. Экс-полицейский и его защитник выступили против ареста. “За восемь месяцев, которых велось расследование, я мог спокойно покинуть город Москва, скрыться, убежать. Жил по месту жительства, никуда не переезжал, не уезжал”, – сказал Феофанов.

Слушания об аресте Коновалова вел фигурант списка Магнитского судья Артур Карпов. Следователь выступил против домашнего ареста Коновалова, так как, по его мнению, только отправка экс-полицейского в СИЗО “реально обеспечит объективность расследования на данной стадии уголовного дела”.

Ляховец также заявил о своей невиновности и о давлении со стороны сотрудников управления собственной безопасности МВД. “Мне уже вчера было заявлено, что мне будут созданы особые условия содержания, что “память лучше восстанавливалась” сотрудниками УСБ и в частности в присутствии следователя, возле кабинета. Были предложения, поступали, что нужно дать нужные показания, чтобы пойти на подписку, ну, под домашний арест”, – сказал экс-полицейский. “Все знают, что ситуация политическая 7 июня, после задержания, перешла уже из правовой плоскости в плоскость политическую, всем известно по каким причинам, и следствию.

И то, что отпустили Голунова – это не его заслуга, и достаточно доказательств имели”, – добавил он.

Сергалиев также заявил о своей невиновности. В свою очередь Уметбаев частично признал вину – в том, что при задержании Голунова дал ему пощечину.

Свидетелем по делу проходит бывший начальник “наркотического” отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров. По данным источника “Коммерсанта”, его продолжают проверять на причастность к преследованию Голунова, но пока улик против него недостаточно.

Как сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на члена ОНК Марину Литвинович, Ляховец и Уметбаев, находившиеся в ИВС на Петровке, при посещении их членами комиссии пожаловались на давление следствия. Вину они не признают. “На двоих оказывают давление, им обещают, что если они признают вину, оговорят себя, они не будут арестованы, а, например, им изберут в качестве меры пресечения домашний арест”, – сказала Литвинович. По ее словам, у Ляховца и Уметбаева в камерах находятся люди, которые уже отбывали наказание. Еще один задержанный, Феофанов, не сообщал о давлении, но также не признает вину.

Полицейские, заявляют в СКР, “с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак Голунова, а также в его жилище, сфальсифицировав тем самым результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств”. “При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились”, – отмечают в ведомстве.

По сведениям “Коммерсанта”, наркотики, подброшенные Голунову, был изъяты в ходе других операций. Оформляя их, полицейские “существенно занизили” объемы изъятого, пишет газета.

Как пишет “Коммерсант”, следствие не рассматривает версию о заказе преследования Голунова за его публикации. Сам журналист связывал свое преследование с готовившейся публикацией о роли ФСБ в похоронном бизнесе.

Задержания по “делу Голунова” прошли накануне. Ляховца доставили в Москву из Сочи, а Уметбаева – из Ростова-на-Дону, остальных полицейских задержали в Москве.

Голунова задержали 6 июня. Решением Никулинского райсуда он был отправлен под домашний арест по сфабрикованному обвинению в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 – пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК). Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 июня преследование Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его вины.

11 ноября следствие объявило, что все материалы дела Голунова засекречены.

19 декабря Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что в отношении пяти полицейских, задерживавших Голунова, заведены уголовные дела. Как уточнял адвокат Голунова Сергей Бадамшин, в деле о превышении должностных полномочий подозреваемых на тот момент не было.