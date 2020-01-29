Среда, 29 января 2020

Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека поручил ужесточить ответственность за оскорбление. Соответствующее поручение содержится в списке, опубликованном на сайте Кремля.

За оскорбления в чей именно адрес предлагается усилить ответственность, не уточняется.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о “совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации”.

Ответственными за исполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. Срок его исполнения – до 1 июля.

На заседании СПЧ, прошедшем 10 декабря, Путин поддержал идею члена совета Кирилла Кабанова ввести ответственность для чиновников за оскорбление граждан. “У нас же есть даже в УК статьи за оскорбление и прочее. Надо посмотреть практику применения, а может быть, что-то здесь и настроить так, чтобы это отвечало как раз тем задачам, о которых Вы сказали, – заявил Путин. – Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем”.

Сейчас в КоАП есть статья 5.61 (оскорбление), предусматривающая штраф. Кроме того, оскорбление представителя власти наказывается по статье 319 УК – ее санкция предусатривает штраф, обязательные или исправительные работы.

До декабря 2011 года оскорбление было уголовным преступлением, предусмотренным статьей 130 УК, но по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева эта статья была декриминализована.