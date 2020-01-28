Вторник, 28 января 2020

Новый министр связи Максут Шадаев предложил предоставить силовикам онлайн-доступ к различным персональным данным россиян. Такое предложение содержалось в презентации о стратегии развития цифровой экономики, с которой чиновник выступил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению “Коммуникации, связь, цифровая экономики”, сообщают “Ведомости”.

Согласно презентации, к 2024 году все силовики, ведущие оперативно-розыскную деятельность, смогут получить доступ к различным типам данных в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, информации банков, мобильных операторов и интернет-сервисов.

Проводить ОРД имеют полномочия несколько силовых органов, которые получают информацию как из собственных баз, так и из других источников – например, федеральной информационной системы ГИБДД. Доступ к другим типам данных силовики получают по-разному – в частности, в ряде случаев требуется решение суда.

Как уточнил руководитель международной практики “Агоры” Кирилл Коротеев, судебное решение необходимо для доступа к записям телефонных переговоров, электронной почте, SMS, сообщениям в мессенджерах и т.п., для получения банковской информации. Обеспечить же онлайн-доступ невозможно без изменения законодательства и Конституции. Согласно статье 23 основного закона тайна переписки может быть ограничена только на основании судебного решения.