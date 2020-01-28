Вторник, 28 января 2020

По делу о незаконном задержании журналиста “Медузы” Ивана Голунова задержаны пятеро бывших полицейских, сообщается на сайте СКР.

Задержаны бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец. Кроме того, допросили бывшего начальника “наркотического” отдела того же УВД Андрея Щирова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источик в правоохранительных органах, Щиров проходит по делу свидетелем.

По данным “Коммерсанта”, дело заведено по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт “в” части 3 статьи 286 УК), и в нем шесть фигурантов. Щирова, Сергалиева, Коновалова и Феофанова задержали в Москве. Зама Щирова Игоря Ляховца доставили в столицу из Сочи, а Уметабева – из Ростова-на-Дону.

Как заявляют в СКР, полицейские в июне прошлого года “с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище”. “Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились”, – отмечают в ведомстве.

Как уточнил источник ТАСС, следствие планирует 30 января обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об избрании меры пресечении бывшим полицейским. “СК может попросить избрать меру пресечения в виде заключения под стражу либо в виде домашнего ареста”, – сказал источник.

Феофанов, Сергалиев и Коновалов участвовали в задержании Голунова, пишет “Медиазона”. Уметбаев, как рассказывал журналист, дважды ударил его кулаком в висок. Сергалиев после увольнения устроился в службу безопасности сети алкомаркетов “Красное и белое”.

Директор ФСБ Александр Бортников анонсировал аресты Силовиков по делу Голунова еще 21 января на расширенной коллегии УФСБ по Москве и Московской области, сообщает “Новая газета” со ссылкой на собственные источники. По словам Бортникова, причастность к преследованию Голунова начальника московского УФСБ Алексея Дорофеева и его бывшего помощника Марата Медоева не подтвердилась. Как заявил Бортников, привлечение лиц, причастных к “попытке дискредитации руководства управления”, начнется в течение месяца. При этом аресты должны затронуть офицеров центрального аппарата ФСБ и МВД и будут проводиться в рамках уголовных дел, не имеющих прямого отношения к задержанию Голунова.

Голунова задержали 6 июня. Решением Никулинского райсуда он был отправлен под домашний арест по сфабрикованному обвинению в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 – пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК). Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 июня преследование Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его вины.

11 ноября следствие объявило, что все материалы дела Голунова засекречены.

19 декабря Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что в отношении пяти полицейских, задерживавших Голунова, заведены уголовные дела. Как уточнял адвокат Голунова Сергей Бадамшин, в деле о превышении должностных полномочий подозреваемых на тот момент не было.