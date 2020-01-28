Вторник, 28 января 2020

Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева “в связи с утратой доверия” и назначил врио главы республики председателя комитета Госдумы по делам национальностей справедливоросса Олега Николаева. Указ Путина опубликован на сайте Кремля.

Президент провел встречу с Николаевым.

В последнее время с именем Игнатьева было связано несколько скандалов. В частности, в сеть попало видео, на котором он во время вручения пожарным ключей от новых служебных машин заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами.

После этого Игнатьева исключили из “Единой России”.

18 января на мероприятии, посвященном Дню печати, Игнатьев призвал “мочить” журналистов и блогеров, критикующих власть. Через два дня он извинился за свое высказывание.

Николаеву 50 лет. На госслужбе он начал работать в 2002 году – по 2004 год был заместителем министра экономического развития и торговли Чувашии. В 2011 году был избран в Госсовет Чувашии от “Справедливой России”. В сентябре 2015-го баллотировался на пост главы республики, соперничал с Игнатьевым и получил 14,7 процента голосов. Тогда же Николаев прошел в депутаты городского собрания Чебоксар, но отказался от мандата, оставшись депутатом Госсовета. В сентябре 2016 года был избран в Госдуму от той же партии, 22 января 2020 года стал председателем думского комитета по делам национальностей.

Игнатьев – 11-й глава региона, уволенный президентом с формулировкой “в связи с утратой доверия”. В частности, Дмитрий Медведев с такой формулировкой отправил в отставку после 18 лет руководства столицей мэра Москвы Юрия Лужкова. Последние уволенные таким образом губернаторы – преследовавшиеся за коррупцию глава Сахалина Александр Хорошавин, глава Коми Вячеслав Гайзер, губернатор Кировской области Никита Белых, глава Удмуртии Александр Соловьев.