Среда, 29 января 2020

Проходящая сейчас в Страсбурге сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы войдет в историю международного права как дни полной и безоговорочной победы Москвы над этим правом. Сессия ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме, безоговорочно, без всяких испытательных сроков и замечаний, а заодно приняла поправки, которые практически исключают возможность введения новых серьезных санкций. Причем происходило все это в условиях грубого шантажа со стороны российской делегации, глава которой Петр Толстой предупреждал, что если будут приняты хотя бы какие-то ограничения, российские псевдодепутаты встанут и уедут.

Собственно, вся история отношений России и ПАСЕ в последние годы – это история шантажиста и шантажируемого. Стоит напомнить, что Россию никогда не исключали из ПАСЕ, хотя могли бы после оккупации Крыма. Некоторые полномочия российской делегации были просто временно приостановлены в знак протеста против агрессии. Однако россияне перестали приезжать – сами, а не потому что им кто-то запрещал. Руководителям ПАСЕ, наведывавшимся в Москву с недоуменными вопросами относительно российского неучастия, объясняли, что российская делегация возобновит работу в ПАСЕ только после полного и окончательного снятия санкций. А попутно привлекали на свою сторону руководство ассамблеи, возили в Сирию на военных самолетах разных аграмунтов и прочих сторонников диалога, рассчитывая, что за гостеприимство отплатят сторицей.

Когда оказалось, что этот шантаж не работает и большинство депутатов соглашателей не поддерживает, решили бить рублем – отказались вносить взносы в бюджет Совета Европы. И не только привлекли на свою сторону аппарат международной организации, но и поставили ПАСЕ перед перспективой исключения России из СЕ – того недвусмысленно требовали уставные правила по отношению к стране-неплательщику.

И этот шантаж сработал: оказавшись перед перспективой исключения наглой страны-агрессора из организации, которая создана ради мира и разрядки напряженности в Европе, депутаты ПАСЕ проголосовали за возвращение России – хотя проблемы, из-за которых на эту страну были наложены санкции, только усугубились. Какой позор!

С тех пор ПАСЕ похожа не на международную организацию, а на унтер-офицерскую вдову. Сторонники возвращения России мотивировали это необходимостью сохранить за российскими гражданами возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Но сейчас депутат литовского парламента Эммануэлис Зингерис предложил ограничить полномочия российской делегации именно потому, что в России собираются отказаться от приоритета международного законодательства и, следовательно, от юрисдикции ЕСПЧ. Глава российской делегации Петр Толстой презрительно отмахнулся от этого замечания, сказав, что поправки в Конституцию, озвученные, между прочим, самим будущим верховным правителем, еще не приняты. А депутаты ПАСЕ, столь рьяно пекшиеся о правах несчастных россиян, Зингериса не поддержали.

Депутат латвийского парламента Мария Голубева предложила ограничить полномочия российской делегации в связи с присутствием в парламенте РФ “депутатов” от оккупированного Крыма. Толстой гордо сослался на решение Венецианской комиссии – еще одно позорное самоубийство ранее уважаемой институции, а депутаты ПАСЕ, включающие во всевозможные резолюции пункты о неприемлемости российской оккупации, Голубеву не поддержали.

И шантажисты остались на своих местах и при всех своих правах. Рядом с шантажируемыми и верхом на растоптанном международном праве, которое они теперь могут безнаказанно пинать ногами. Непонятно только, какой смысл теперь будет во всех этих парламентских ассамблеях, советах европы и прочей бюрократической чехарде, для которой защита финансовых интересов своих аппаратчиков и страх перед Москвой важнее элементарных норм и принципов, которые все эти господа обещали защищать своим избирателям.