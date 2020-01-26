Воскресенье, 26 января 2020

Конституционный суд постановил пересмотреть дело политактивиста Константина Котова, осужденного к 4 годам общего режима по “дадинской” статье о неоднократных нарушениях на митингах. Определение суда опубликовано на сайте КС.

Как указывает КС, суд первой инстанции, назначив Котову срок, близкий к верхней границе санкции статьи 212.1 УК (она составляет 5 лет), “исходил из того, что его действия представляют реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности”.

“При этом суд не касался вопросов о том, был ли причиненный или реально угрожающий вред существенным и утратило ли проводимое публичное мероприятие мирный характер вследствие нарушения заявителем порядка его организации либо проведения”, – говорится в определении. “Однако именно наличие какого-либо из указанных обстоятельств и связанная с ними надлежащая оценка соответствующих доказательств являются необходимым условием применения лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного данной статьей”, – указывает КС со ссылкой на собственное постановление 2017 года по делу Ильдара Дадина.

“Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК Российской Федерации, исключено”, – подчеркивает КС. Иное, по мнению суда, означало бы “преодоление юридической силы постановления Конституционного Суда Российской Федерации, что

недопустимо”.

25 января Владимир Путин поручил новому генпрокурору Игорю Краснову до 31 марта проверить “законность и обоснованность” приговора, вынесенного активисту, и “при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования”.

Вопрос о Котове Путину 19 декабря задал корреспондент телеканала “Дождь” уже после завершения пресс-конференции президента.

На следующий день защита Котова подала жалобу в КС.

Приговор Котову вынес 5 сентября судья Тверского райсуда Москвы Станислав Минин. Он рассмотрел дело всего за два дня и при этом отказался допрашивать большинство свидетелей защиты и исследовать видеозаписи с акций, во время которых активиста задерживали.

14 октября судья Мосгорсуда Нина Шарапова утвердила приговор Котову. Политзек участвовал в слушаниях по видеосвязи. В прениях он заявил о своей невиновности, подчеркнув, что был осужден “лишь за участие в мирных протестных акциях”. Он отметил, что не мог создать угрозу конституционному строю, так как выходил на акции в защиту Конституции, за соблюдение своих конституционных прав, прав Азата Мифтахова, фигурантов дела “Сети” и “Нового величия”.

“Незаконное преследование фигурантов так называемого “московского дела” объединило общество”, – подчеркнул политзек в последнем слове. По его мнению, обществу удалось отстоять часть фигурантов, но не всех. “Тираны не вечны, придет время строить свободную прекрасную Россию”, – завершил он свое выступление.

17 октября Котов женился на фигурантке дела “Нового величия”, 18-летней Анне Павликовой.

“Расследование” дела было проведено за три дня: 12 августа Котов стал подозреваемым, 15-го числа ему предъявили окончательное обвинение. По просьбе СКР суд дал адвокату только 72 часа на ознакомление с тремя томами дела.

Первые четыре события, по факту которых сфабриковали дело, – это задержание Котова на сходе в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова у главного здания вуза 2 марта (за эту акцию Котов был оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения митинга), задержание на шествии после схода “В защиту нового поколения” у здания ФСБ 13 мая в поддержку фигурантов дел “Сети” и “Нового величия” (за участие в этой акции Котов был арестован на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП – повторное нарушение порядка проведения публичных акций), задержание на сходе в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня (Котова оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП – участие в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта) и призыв выйти на Трубную площадь 19 июля за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД (Котов поместил призыв 15 июля, 24-го числа его задержали и арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 – организация публичной акции без подачи уведомления). Наконец, эпизод, ставший поводом для открытия дела, – задержание Котова 10 августа на прогулке после митинга на проспекте Сахарова за честные выборы.

Котов стал вторым человеком в России, осужденным по статье 212.1 УК, после Дадина. В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам общего режима, Мосгорсуд в дальнейшем сократил этот срок до двух с половиной лет общего режима. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд отправил дело Дадина на пересмотр, Верховный суд признал его невиновным.

Статья 212.1 была введена в УК в 2014 году. Дело по ней может быть возбуждено при наличии трех правонарушений по статье 20.2 КоАП в течение полугода.

В 2019 году по статье 212.1 было открыло два новых дела: в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова и активиста “антимусорного” протеста, жителя Архангельской области Андрея Боровикова. 27 сентября Боровиков был приговорен к 400 часам обязательных работ.