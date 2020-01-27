Понедельник, 27 января 2020

Первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко владеет участком в коттеджном поселке “Ландшафт” на Рублево-Успенском шоссе стоимостью около миллиарда рублей, сообщает “Проект”.

Площадь участка составляет более 7 тысяч квадратных метров. На его территории расположены жилой дом площадью 700 квадратных метров, а также спортивный комплекс и дом охраны – их площадь составляет 1500 квадратных метров.

Как отмечает “Проект”, аналогичные участки стоят от 900 миллионов до 1,7 миллиарда рублей. Кириенко владеет этим участком с 2002 года, когда был полпредом Владимира Путина в Приволжском федеральном округе.

Кроме Кириенко недвижимостью в том же поселке владеют жена бывшего директора ФСО Евгения Мурова, муниципальный депутат Филевского округа Москвы и сестра олигарха Олега Дерипаски Виктория Бражник, бывший владелец поселка, председатель совета директоров АФК “Система” Владимир Евтушенков, другие крупные бизнесмены и чиновники.

Также на Рублевке Кириенко арендует лесной участко площадью 5 тысяч квадратных метров. В сентябре прошлого года управление земельного надзора Росреестра обследовало участок и выявило нарушение по статье 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка). “Кроме того, на землях лесного фонда запрещено капитальное строительство, но Кириенко возвел там две небольшие постройки, которые не похожи на временные, разрешенные по закону. Сам лесной участок, судя по данным Google Earth, за время аренды Кириенко заметно поредел”, – говорится в расследовании.

Редакция “Проекта” обещает на следующей неделе выпустить расследование о домах других обитателей Рублевки.