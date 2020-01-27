Понедельник, 27 января 2020

Сестра нового премьер-министра Михаила Мишустина Наталья Стенина получила в подарок земельные участки площадью 9 тысяч квадратных метров от знакомого Мишустина Александра Удодова, который подозревался в мошенничестве с возвратом НДС. Об этом говорится в расследовании Алексея Навального.

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Поместье Мишустина на Рублевке занимает 2,6 гектара земли, на участке располагается 6 домов. Оно состоит из трех частей, одна из которых записана на Стенину.

Этот земельный участок Стенина объединила из 10 частей, большую из которых получила еще в 2009 году. Из 12 тысяч квадратных метров Удодов подарил Стениной 9 тысяч.

В 2011 году СМИ писали, что Удодов подозревается в организации хищения из налоговой почти 2 миллиардов рублей. Кроме того, швейцарские правоохранительные органы вели проверку в отношении него по подозрению в отмывании денег.

Мишустин и Удодов – давние знакомые. В частности, Удодов играл с будущим премьером за любительский хоккейный клуб “Спортима”, в 2010 и 2014 годах был гостем на конференциях Международного компьютерного клуба, который в прошлом возглавлял Мишустин.

Стенина и Удодов – соучредители “Спортимы”, благотворительного фонда, который восстанавливал храм Спаса нерукотворного образа на Рублевке, а также Фонда милосердия, образования и спорта. В третьем фонде соучредителем также выступает Виталий Качур, который был осужден к 5 годам лишения свободы за взятку депутату КПРФ Денису Вороненкову.

Всего, говорится в расследовании, на Стенину записано недвижимости на 1 миллиард 600 миллионов рублей.