Воскресенье, 26 января 2020

Освобождение узников Освенцима. Этих еврейских детей оставили в живых для экспериментов доктора Менгеле. Кадр фронтового кинооператора Александра Воронцова

27 января, день освобождения Освенцима Красной Армией, стал Международным днем памяти жертв Холокоста. Здесь было уничтожено 1,1 миллиона человек, в том числе около 960 тысяч евреев – почти четверть всего еврейского населения, истребленного нацистами на территории Польши. Наименование комплекса лагерей смерти “Освенцим” закрепилось только в советской и российской традиции. Во всем мире используют немецкое “Аушвиц” или “Аушвиц-Биркенау” – название самого крупного лагеря. Употребление польского топонима “Освенцим” вызывает протесты Варшавы – во время войны немцы его не использовали.

В 2017 году польский Институт национальной памяти опубликовал наиболее полный список охранников и надзирателей Аушвица – в нем 8,5 тысячи имен. Охрана концлагерей была возложена на СС, так что все служащие лагеря были эсэсовцами. Среди них преобладали немцы и австрийцы с территории Рейха, но были также фольксдойче из оккупированных стран, включая Польшу, и из стран – союзниц Германии: Венгрии, Румынии и Словакии. Ни одного этнического поляка среди них не было и быть не могло – в СС их не брали как неблагонадежных. Зато среди погибших в Освенциме помимо евреев было около 75 тысяч поляков, более 20 тысяч цыган и 15 тысяч советских военнопленных. Были в концлагере и политзаключенные. Так, в Освенциме погибли братья лидера украинских националистов Степана Бандеры Александр и Василий и один из руководителей коммунистического подполья в Чехии Бедржих Вацлавек.

Освенцим освобождали части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта. Солдаты, освобождавшие концлагерь, в большинстве были украинцами, недавно мобилизованными во время освобождения Украины, тогда как русские преобладали среди сержантского и офицерского состава. Освободители застали в лагерях системы Аушвица 7,6 тысячи узников, истощенных до последней крайности. Большую часть последних заключенных Освенцима немцы успели эвакуировать. Евреев среди освобожденных практически не было, почти всех успели уничтожить. При этом в сообщении советской Чрезвычайной следственной комиссии “О чудовищных преступлениях в Освенциме”, выпущенном 8 мая 1945 года, говорилось только о “существовании вокруг гор. Освенцима огромного лагеря, созданного германским правительством для уничтожения плененных советских людей”, а слово “еврей” в тексте сообщения не встречается ни разу.

Преобладание среди узников лагеря советских граждан – тоже вранье. Основная масса евреев в Освенциме была из той части Польши, что была оккупирована Германией в 1939 году, а также из Германии и других стран Западной Европы. Подавляющее большинство советских евреев было истреблено айнзацгруппами на оккупированной территории СССР в 1941-1942 годах. Основная часть уцелевших погибла в местных гетто. Лишь небольшая их часть попала в Освенцим и в другие лагеря в Польше. Советские граждане были представлены в Освенциме главным образом военнопленными, среди которых были и евреи.

Владимир Путин решил повторить некоторые ложные утверждения советской пропаганды об Освенциме и Холокосте. На юбилейном форуме в Иерусалиме он заявил, что из 6 миллионов евреев, убитых нацистами, 40 процентов составляли граждане СССР. Даже если отбросить вопрос о том, считать ли гражданами СССР евреев с тех территорий, которые были захвачены Сталиным в 1939-1940 годах, советских евреев в границах 1941 года погибло около 1,5 миллиона человек. Это составляет четверть всех жертв, но все-таки не 40%, и откуда Путин взял эту цифру, непонятно.

Путин напомнил о “соучастниках и пособниках” Холокоста: “В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Это – обращаю на это ваше внимание, дорогие друзья, – это 95 процентов довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии – 77 тысяч. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев”.

Здесь опять сознательная путаница с цифрами. В действительности на оккупированной советской территории погибло около 1,5 миллиона советских евреев и около 500 тысяч евреев из Западной Европы – всего около 2 миллионов человек. Это составляет треть всех жертв, но никак не большинство. Около 4 миллионов евреев было уничтожено в гетто и лагерях смерти тогдашнего “генерал-губернаторства”, то есть в оккупированной нацистами Польше. Но слов “Польша” и “поляки” Путин в своей речи не произнес ни разу.

Путин на иерусалимском форуме памяти Холокоста. Фото: kremlin.ru

Польша теперь объявлена главным врагом России в войне за историческую память о Второй мировой и одним из главных поджигателей этой войны. Характерно, что, говоря об истреблении евреев на оккупированной советской территории, президент России упомянул только Украину, Литву и Латвию – постсоветские государства, отношения с которыми у России откровенно плохие. Белоруссию, с которой у России вроде бы существует союз, Путин упоминать не стал, хотя евреев там погибло до 600 тысяч – больше, чем в Литве и Латвии вместе взятых. Да и по Латвии и Литве Путин дал завышенные оценки. Евреев Латвии погибло около 60,5 тысячи, евреев Литвы – около 141 тысячи. По Украине путинская оценка также представляется значительно завышенной. Но главное – упоминание Литвы, Латвии и Украины в этом контексте призвано создать впечатление, что основная масса пособников Холокоста была именно из этих стран. Между тем белорусские коллаборационисты не менее усердно трудились над “окончательным решением еврейского вопроса”.

Вот что, например, писал в донесении начальству глава могилевского подполья НКВД Казимир Мэттэ об отношении населения Могилева к Холокосту: “В первые месяцы оккупации немцы физически уничтожили всех евреев. Этот факт вызвал много различных рассуждений. Самая реакционная часть населения, сравнительно небольшая, полностью оправдывала это зверство и содействовала им в этом. Основная обывательская часть не соглашалась с такой жестокой расправой, но утверждала, что евреи сами виноваты в том, что их все ненавидят, однако было бы достаточно их ограничить экономически и политически, а расстрелять только некоторых, занимавших ответственные должности. Остальная часть населения, советски настроенная, сочувствовала и помогала евреям во многом, но очень возмущалась пассивностью евреев, так как они отдавали себя на убой, не сделав ни одной, хотя бы стихийной попытки выступления против немцев в городе или массового ухода в партизаны. Кроме того, и просоветски настроенные люди отмечали, что очень многие евреи до войны старались устроиться на более доходные и хорошие служебные места (будто русские или белорусы не стремились к тому же самому! – Б. С.), установили круговую поруку между собой, часто позволяли нетактичное отношение к русским, запугивая привлечением к ответственности за малейшее выступление против еврея и т.д. “И вот теперь евреи тоже ожидают помощи от русских Иванов, а сами ничего не делают”, – говорили они”.

Могилев все время находился в составе СССР. По переписи 1939 года в городе из 99 428 жителей белорусов было 60 979, евреев – 19 715, русских – 12 499. В момент освобождения летом 1944 года евреев в городе уже не было. Легко убедиться, что антисемитизм был распространен на территориях, входивших в состав СССР до 1939 года, ничуть не меньше, чем в Польше.

Да и население России внесло свою лепту в Холокост. Ведь евреев уничтожали не только в Украине, Белоруссии, Литве и Латвии, но и в российских регионах: в Смоленской, Воронежской, Орловской, Курской, Ростовской, Ленинградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, где большинство коллаборационистов неизбежно составляли русские. Только в Краснодарском крае погибло до 27 тысяч евреев, главным образом тех, кто ранее был эвакуирован с оккупированных территорий и надеялся, что избежал трагической участи. Русские также были достаточно солидно представлены в айнзацгруппах СД, действовавших в Украине, Белоруссии и странах Балтии. Основная часть айнзацгрупп рекрутировалась из пленных. А среди пленных русские преобладали над всеми остальными национальностями. Так что у России и россиян есть такие же основания каяться за Холокост, как и у ряда других постсоветских и европейских государств.