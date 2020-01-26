Воскресенье, 26 января 2020

Журналисты “Новой газеты”, “Медузы”, “Эха Москвы”, “Коммерсанта”, “Ведомостей”, “Проекта” и других СМИ выступили за освобождение редактора отдела религии дагестанской газеты “Черновик” Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Видеобращение журналистов опубликовали одновременно 16 СМИ.

Авторы обращения заявляют, что дело сфабриковано и никаких доказательств виновности Гаджиева нет. Они требуют освободить журналиста и прекратить его уголовное преследование.

В записи видео, в частности, участвовали журналист “Медузы” Иван Голунов, главный редактор того же издания Иван Колпаков, шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, корреспондент “Ведомостей”, бывший фигурант “дела Армии воли народа” Александр Соколов, главный редактор “Медизоны” Сергей Смирнов, журналистка “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр, Олег Кашин.

Журналисты призывают главу Дагестана Владимира Васильева отреагировать на преследование Гаджиева.

Авторы обращения анонсировали одиночные пикеты в защиту Гаджиева у представительства Дагестана в Москве. Они пройдут с 19 до 22 часов 19 января.

Гаджиев – корреспондент отдела религии “Черновика”. Он был арестован в июне после обыска, прошедшего в его квартире. Журналисту вменяют организацию финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК; от 15 до 20 лет) и участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 кодекса; от 10 до 20 лет). Таким образом, по совокупности “преступлений” ему грозит до 25 лет. По тому же делу в тот же день в дагестанской столице был схвачен Абубакар Ризванов, а в Москве – предприниматель Кемаль Тамбиев. Последний на суде по поводу ареста признался, что оговорил Гаджиева под пытками. Всего в деле 10 фигурантов. В октябре в редакции “Черновика” прошел обыск по делу Гаджиева.

Абдулмумин Гаджиев. Кадр видео

Согласно предъявленному Гаджиеву обвинению, он в 2011-2019 годах размещал в “Черновике” “ложную информацию” о том, что дагестанский проповедник-эмигрант Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого российское следствие считает организатором финансирования “Джабхат ан-нусры” через благотворительные фонды, осуществлял только благотворительную деятельность. Как утверждает следствие, Гаджиев писал об этом, “достоверно зная, что часть денежных средств, собираемых фондом “Ансар”, направлялись для продолжения (деятельности. – Ред.) террористической организации, действующей в Сирии”.

По утверждению следователя, в результате того, что Гаджиев писал в “Черновике” о Саситлинском, неустановленное количество граждан перечислили деньги в его фонд, из которых 6 миллионов рублей были использованы для укрепления материально-технической базы террористической организации. При этом следствие не указывает, какие конкретно публикации ставятся в вину Гаджиеву.