Воскресенье, 26 января 2020

Общероссийское голосование по путинским поправкам к Конституции будут проводить ЦИК и региональные избиркомы с использованием систем ГАС “Выборы” и “Мобильный избиратель”. Как сообщает “Коммерсант”, на закрытом видеосовещании с региональными комиссиями руководство ЦИКа дало указание провести голосование так, “чтобы не было сомнений в его итогах”.

Как сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова, голосование предусмотрено самим законом о внесении изменений в Конституцию. В свою очередь секретарь Центризбиркома Майя Гришина отметила, что по причине отсутствия подробного регулирования процедуры можно использовать акты самого ЦИКа.

Памфилова предложила Общественной палате заняться вопросом об общественном наблюдении в день голосования.

Зампредседателя ЦИКа Николай Булаев заявил, что принятие закона о поправках в Конституцию ожидается в середине февраля, а само голосование пройдет в середине апреля (точная дата пока неизвестна) и “совершенно точно” будет проводиться с использованием системы “Мобильный избиратель”. Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Михаил Попов сообщил, что для голосования адаптируют систему ГАС “Выборы”.

Как считает сопредседатель движения “Голос” Григорий Мельноньянц, у ЦИКа и региональных избиркомов до вступления в силу закона о поправках в Конституцию и общероссийском голосовании нет правовых оснований заниматься его подготовкой.

24 января “Медуза” писала, что в Кремле обсуждаются два формата голосования – с привлечением ЦИКа, что должно быть описано в законе, либо по процедуре, подобной праймериз “Единой России”, – в таком случае оператором может стать Общероссийский народный фронт.

Источники “Медузы”, близкие к администрациям Калужской и Тверской областей, сообщили, что в Кремле властям этих регионов рекомендовали обеспечить явку в 70 процентов избирателей, а одобрить поправки должны 90 процентов участников голосования. При этом источники в отделениях “Единой России” и администрациях нескольких регионов утверждают, что не получали указаний из Кремля по поводу явки и итогов плебисцита.

Ранее источники РБК сообщали. что голосование может пройти 12 апреля; рассматривается также вторая возможная дата – 26 апреля.

23 января Госдума одобрила в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.

Путин предлагает внести поправки в 22 статьи Конституции. В частности, речь идет о том, что не будут исполняться решения международных органов “в их истолковании, противоречащем Конституции”, из нормы о количестве президентских сроков будет изъято слово “подряд”, в основном законе будет присутствовать положение о формировании президентом Госсовета. Согласно поправкам, органы местного самоуправления и органы государственной власти “входят в единую систему публичной власти”. При этом в Конституции закрепляются нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума и каждый год должна проводиться индексация пенсий.