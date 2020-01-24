Пятница, 24 января 2020

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре “организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора” Константину Котову, осужденному к 4 годам колонии за мирные акции. В списке поручений по итогам пресс-конференции 19 декабря, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что генпрокурор Игорь Краснов должен до 31 марта представить доклад по делу Котова и “при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования”.

Вопрос о Котове Путину задал корреспондент телеканала “Дождь” уже после завершения пресс-конференции.

На следующий день защита Котова подала жалобу на приговор в Конституционный суд. В жалобе говорится, что статья 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций) не соответствует Конституции, поскольку нарушает право на свободу мирных собраний.

Защитники напоминают, что в 2017 году КС дал разъяснения по этой статье в связи с делом Ильдара Дадина, что привело к его пересмотру и освобождению активиста. Суд тогда указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. КС обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы, однако требование КС так и не было выполнено. Адвокаты указывают, что и Тверской райсуд Москвы, и Мосгорсуд при рассмотрении дела Котова проигнорировали решение КС.

В конце ноября Котов был этапирован из Москвы во Владимирскую область. Он отбывает срок в ИК-2 в Покрове.

Приговор Котову вынес 5 сентября судья Тверского райсуда Москвы Станислав Минин. Он рассмотрел дело всего за два дня и при этом отказался допрашивать большинство свидетелей защиты и исследовать видеозаписи с акций, во время которых активиста задерживали.

14 октября судья Мосгорсуда Нина Шарапова утвердила приговор Котову. Политзек участвовал в слушаниях по видеосвязи. В прениях он заявил о своей невиновности, подчеркнув, что был осужден “лишь за участие в мирных протестных акциях”. Он отметил, что не мог создать угрозу конституционному строю, так как выходил на акции в защиту Конституции, за соблюдение своих конституционных прав, прав Азата Мифтахова, фигурантов дела “Сети” и “Нового величия”.

“Незаконное преследование фигурантов так называемого “московского дела” объединило общество”, – подчеркнул политзек в последнем слове. По его мнению, обществу удалось отстоять часть фигурантов, но не всех. “Тираны не вечны, придет время строить свободную прекрасную Россию”, – завершил он свое выступление.

17 октября Котов женился на фигурантке дела “Нового величия”, 18-летней Анне Павликовой.

“Расследование” дела было проведено за три дня: 12 августа Котов стал подозреваемым, 15-го числа ему предъявили окончательное обвинение. По просьбе СКР суд дал адвокату только 72 часа на ознакомление с тремя томами дела.

Первые четыре события, по факту которых сфабриковали дело, – это задержание Котова на сходе в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова у главного здания вуза 2 марта (за эту акцию Котов был оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения митинга), задержание на шествии после схода “В защиту нового поколения” у здания ФСБ 13 мая в поддержку фигурантов дел “Сети” и “Нового величия” (за участие в этой акции Котов был арестован на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП – повторное нарушение порядка проведения публичных акций), задержание на сходе в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня (Котова оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП – участие в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта) и призыв выйти на Трубную площадь 19 июля за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД (Котов поместил призыв 15 июля, 24-го числа его задержали и арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 – организация публичной акции без подачи уведомления). Наконец, эпизод, ставший поводом для открытия дела, – задержание Котова 10 августа на прогулке после митинга на проспекте Сахарова за честные выборы.

Котов стал вторым человеком в России, осужденным по статье 212.1 УК, после Дадина. В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам общего режима, Мосгорсуд в дальнейшем сократил этот срок до двух с половиной лет общего режима. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд отправил дело Дадина на пересмотр, Верховный суд признал его невиновным.

Статья 212.1 была введена в УК в 2014 году. Дело по ней может быть возбуждено при наличии трех правонарушений по статье 20.2 КоАП в течение полугода.

В 2019 году по статье 212.1 было открыло два новых дела: в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова и активиста “антимусорного” протеста, жителя Архангельской области Андрея Боровикова. 27 сентября Боровиков был приговорен к 400 часам обязательных работ.