Суббота, 25 января 2020

Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента, покинул госслужбу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Решение Суркова связано со “сменой курса на украинском направлении”, пишет Чеснаков.

В свою очередь главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов сообщает, что “украинское направление отходит к только что назначенному замглаве администрации Дмитрию Козаку”.

В пятницу Козак, покинувший пост вице-премьера, был назначен в АП – специально под него ввели третью должность заместителя главы администрации.

Сурков “в течение ближайшего месяца будет заниматься медитацией”, пишет Чеснаков. “После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах”, – говорится в посте.

Сурков занимал руководящие посты в АП с 1999 года с перерывом на работу в правительстве в 2011-2013 годах. В первое путинское десятилетие Сурков отвечал за внутреннюю политику. С 2013 года в качестве помощника президента курировал управление по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое работало с незаконными вооруженными формированиями в Донбассе и вело подрывную деятельность в других регионах Украины. В 2018 году Суркова переназначили на должность помощника президента.