Четверг, 23 января 2020

Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования по делам о шпионаже в отношении двух российских дипломатов, сообщается на сайте ведомства.

По версии прокуратуры, россияне совершили преступление по части 1 статьи 104 УК Болгарии (сбор сведений, составляющих гостайну, с целью передачи иностранном государству или иностранной организации). Имена подозреваемых не называются.

Один из подозреваемых – первый секретарь консульского отдела посольства России в Софии. Как утверждает прокуратура, он с 2017 года вел разведывательную деятельность, в ходе которой собирал информацию о механизмах избирательного процесса.

Второй подозреваемый – сотрудник российского торгового представительства в Софии. Его обвиняют в том, что он с октября 2018 года собирал информацию, в том числе об энергетике и энергетической безопасности Болгарии, составляющую служебную и государственную тайну. Для этого он установил контакты с гражданами Болгарии, которые имели доступ к этой информации. Эти сведения он впоследствии направил в штаб-квартиру российской разведки в Москве.

Уголовные дела в отношении дипломатов приостановлены, поскольку они обладают неприкосновенностью. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев уведомил министра иностранных дел о результатах расследования.

Как передает ТАСС, посольство России в Болгарии по официальным каналам не получало информации о преследовании российских дипломатов.

Накануне болгарская прокуратура заочно обвинила трех россиян в покушении на торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына и коллеги. По версии следствия, они с 28 апреля по 4 мая 2015 года как соучастники предприняли попытку преднамеренного убийства путем отравления “неопознанным фосфорорганическим веществом”. Все трое объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

СМИ сообщали со ссылкой на данные расследования, что в отравлении Гебрева участвовал агент ГРУ Денис Сергеев (псевдоним Сергей Федотов). В частности, он жил в том же отеле, где находился офис Гебрева.