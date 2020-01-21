Вторник, 21 января 2020

После аннексии Россия взяла в заложники и гноит в своих тюрьмах и колониях почти 90 крымских татар. Никто из них, кроме Эдема Бекирова, не попал в списки на обмен. Сегодня несколько крымскотатарских узников Кремля нуждаются в срочной медицинской помощи в связи с заражением крови, опухолями и другими серьезными заболеваниями.

В Москве есть несколько человек, которым небезразлична судьба украинских заложников и других политзеков. Врач и гражданская активистка Ольга Мазурова в пикете у Генпрокуратуры в день назначения нового главы ведомства:

Политзеки гибнут в СИЗО