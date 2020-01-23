Четверг, 23 января 2020

Суд арестовал жителя аннексированного Крыма, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал на полуострове схроны с боеприпасами и взрывчаткой и был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Имя арестованного не называется. Также не уточняется, когда именно и каким судом вынесено решение об аресте.

Как утверждается, в тайниках в Симферополе, созданных задержанным, найдено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество весом более 5 килограмм.

Против арестованного следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю открыл уголовные дела по части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет) и части 2 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет).

24 декабря ТАСС сообщил о задержании в Крыму по обвинению в госизмене (статья 275 российского УК) гражданина России Ивана Яцкина. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, в начале декабря его этапировали в “столичный регион” для проведения с ним следственных действий. Как уточняет адвокат Николай Полозов, Яцкина вывезли из Крыма в Москву и поместили в неофициально подконтрольный ФСБ СИЗО-2 “Лефортово”. “Крым. Реалиям” Полозов сообщил, что на Яцкина оказывали “сильное психологическое давление”. По информации издания “Грати”, Яцкина, жителя села Молодежное Симферопольского района Крыма, задержали еще 16 октября. В тот же день Киевский райсуд Симферополя арестовал его на срок до 15 декабря. 11 декабря Лефортовский райсуд Москвы продлил ему арест на три месяца.

Иван Яцкин. Фото: ФБ-страница Николая Полозова

По версии ФСБ, Яцкин по заданию СБУ с 14 февраля по 30 марта 2019 года собирал в Крыму персональные данные сотрудников Оперативно-поискового бюро МВД по региону. Как утверждается, эти сведения, полученные им в результате общения с действующим сотрудниками российских правоохранительных органов, он хранил на компьютере в двух табличных файлах. С апреля по июнь 2016 года, утверждает ФСБ, он находился на материковой Украине, где передал файлы СБУ и получил за них деньги.

Как сообщает Полозов, Яцкин – многодетный отец, его жена в ближайшие недели должна родить очередного ребенка. Арестованный, по словам адвоката, “страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью”.