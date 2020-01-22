Среда, 22 января 2020

Выступление Владимира Путина на Международном форуме в Иерусалиме мыслилось Кремлем и организовавшим площадку для самолюбования российского президента околокремлевским олигархом Вячеславом Кантором как мощная заявка на преемственность – преемственность лидера страны-победительницы, защитницы и освободительницы. А получается выступление человека, который торгует заложниками.

Украинский президент Владимир Зеленский пытается встретиться с Путиным в Иерусалиме, чтобы сдвинуть с мертвой точки согласованный на парижском саммите процесс освобождения украинских граждан, удерживаемых в российских, крымских и донецких тюрьмах. Удерживаемых в нечеловеческих условиях, о которых после освобождения многие бывшие заложники просто боятся вспоминать. И мы еще не знаем, каких политических и экономических уступок, какой дани потребует кремлевский баскак от Зеленского, если встреча состоится и обмен все же произойдет.

Но теперь мы точно знаем, что потребовал Путин от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в обмен на освобождение его соотечественницы Наамы Иссахар, приговоренной к заключению в России после задержания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Александровское подворье – чтобы, как шубу с барского плеча, подарить его компании кликуш из степашинского Императорского(!) православного палестинского общества.

Торговля евреями! То, чем занимались в годы Второй мировой войны нацисты и их пособники! Человек, который меняет еврейскую девушку на здания в лучших традициях Холокоста, с невозмутимым и назидательным видом будет выступать на форуме Холокоста в одном из самых трагичных мемориалов современного мира в роли царя-освободителя еврейского народа под еврейские и прочие аплодисменты!

Это, конечно, никакая не гримаса истории. Это просто мерзость.