Среда, 22 января 2020

Крымские татары 2 мая планируют массово пересечь административную границу с аннексированным Крымом, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире украинского “5 канала”.

В первых рядах, по словам Чубарова, будут идти члены Меджлиса, депутаты Верховной рады и некие “западные партнеры”. Он не исключил возможности силового прорыва на аннексированный полуостров.

По словам Чубарова, акция будет проведена, чтобы международные организации, которые “постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли подтвердить это действиями”, присоединившись к пересечению административной границы.

“Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году”, – заявил председатель Меджлиса.

“Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом”, – написал в Фейсбуке глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

В мае 2014 года столкновения крымских татар с российскими силовиками на границе Крыма и континентальной Украины произошли, когда на территорию полуострова попытался въехать бывший лидер Меджлиса Мустафа Джемилев. Около тысячи соотечественников прорвали кордон российского спецназа и встретили Джемилева на границе. Однако попасть на полуостров он так и не смог.

В сентябре-декабре 2015 года Меджлис крымскотатарского народа при поддержке бойцов добровольческих батальонов и гражданских активистов проводил гражданскую блокаду Крыма.