Среда, 22 января 2020

Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с премьером Биньямином Нетаньяху в его резиденции, сообщается на сайте Кремля. Во встрече принимали участие Яффа Иссахар, мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России по делу о наркотиках, и патриарх Иерусалимский Феофил III.

Как заявил Нетаньяху, Путин согласился встретиться с Яффой Иссахар в конце переговоров с ним.

“Для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи. И мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующие решения. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения”, – сказал Путин.

По словам Путина, в четверг Иссахар посещает российский омбудсмен Татьяна Москалькова. “Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо”, – сказал Путин.

Как передает Интерфакс со ссылкой на Москалькову, Иссахар не стала писать прошение о помиловании, поскольку “считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно”. Москалькова считает, что слова Путина позволяют надеяться на досрочное освобождение Иссахар.

“Условия содержания, оказание медицинской помощи – на этот счет у нее нет претензий. Она высказала слова благодарности за повышенное внимание и со стороны сотрудников ФСИН, и со стороны тех женщин, с которыми она находится в камере”, – сказала омбудсмен. По ее словам, в камере у Иссахар есть холодильник, телевизор, горячая вода и средства гигиены.

На вопрос, означают ли слова Путина намерение помиловать Иссахар, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: “”Это означает именно то, что сказал президент”.

Накануне газета The Jerusalem Post сообщила, что Израиль в обмен на освобождение Иссахар согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме. Его принадлежность оспаривали Императорское православное палестинское общество во главе с бывшем премьер-министром России Сергеем Степашиным и Русское православное общество Святой Земли, которое возглавляет гражданин Германии Николай Воронцов-Гофман.

Просто отдать Александровское подворье недостаточно. Женщина "из хорошей, порядочной семьи" должна непременно поваляться в ногах у Хуйла, чтобы он помиловал деточку. https://t.co/TOR9jZqusn pic.twitter.com/xKHHa5zqns

— Грани.Ру (@GraniTweet) January 23, 2020

23-24 января в Израиле проходит международный форум памяти Холокоста. В нем должны принять участие участие лидеры 47 государств, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Также Путин должен открыть памятник жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке Ган-Сакер.

На форум отказались приехать президент Польши Анджей Дуда и литовский лидер Гитанас Науседа. Украинский лидер Владимир Зеленский, прилетев в Израиль, также отказался посещать форум – он объяснил свое решение тем, что на форуме ограниченное количество мест и он решил передать свое тем, кто пережил Холокост. Демаршу лидеров Польши и Литвы предшествовало обострение российско-польских отношений, случишеся после того, как Путин назвал польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского “сволочью” и “антисемитской свиньей”, а затем польский Сейм принял резолюцию о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны.