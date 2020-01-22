Среда, 22 января 2020

Пикет Дарьи Полюдовой. 31 января 2019. Кадр видео

В деле лидера движения “Левое сопротивление” Дарьи Полюдовой, отправленной в СИЗО по статьям о сепаратизме и призывах к терроризму, речь идет об одиночном пикете и двух постах во “Вконтакте”. Об этом сообщил “МБХ-медиа” адвокат “Агоры” Леонид Соловьев.

Дело о призывах к сепаратизму (часть 1 статьи 280.1 УК; до 4 лет) на Полюдову завели из-за одиночного пикета, который она провела 31 января 2019 года в рамках акции “Новая стратегия-31″. В материалах дела говорится, что Полюдова, “действуя в сепаратистских целях”, стояла с плакатом на Тверской улице в Москве. На плакате было написано: “Курилы, хватит кормить Москву. Да здравствует Дальневосточная республика”. “Таким образом, по мнению экспертов-лингвистов, она призывала к проведению референдума по вопросу выхода из состава Российской Федерации”, – сказал Соловьев.

Часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет; от 5 до 7 лет) инкриминирована Полюдовой за некий пост во “Вконтакте” с “призывами разделить Российскую Федерацию на множество самостоятельных государств”. Согласно материалам дела, активистка также для “усиления информационного воздействия” этого поста разместила публикацию политэмигранта Андрея Романова, которая якобы оправдывает деятельность лидеров чеченских сепаратистов Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

“Будем привлекать своих лингвистов, потому что экспертиза мне сейчас вот на первый взгляд не очень нравится”, – отметил Соловьев.

Адвокат в ближайшее время попытается попасть к Полюдовой, но, по его словам, “это может быть не очень просто”, поскольку ее держат в “эсэсбэшном изоляторе”. Ранее мать политзаключенной Татьяна Полюдова сообщала, что ее дочь поместили в СИЗО-6 “Печатники”. По словам Полюдовой-старшей, дело находится в прозводстве следователя ФСБ Дмитрия Лащенова.

Полюдову задержали 15 января после обысков, которые прошли у нее и журналистки интернет-издания “Градус-ТВ” Ольги Сапроновой. Кроме того, на время был задержан и допрошен соратник Полюдовой, левый активист Кирилл Котов. С Котова и Сапроновой взяли подписки о неразглашении.

На следующий день судья Мещанского райсуда Москвы Анна Сокова арестовала Полюдову на срок до 13 марта. Активистка на суде отказалась признать вину и заявила о ряде процессуальных нарушений.

Андрей Романов – бывший активист Левого фронта из Магнитогорска, бежавший в Финляндию после возбуждения против него второго уголовного дела об экстремизме. В эмиграции ведет регионалистский интернет-проект “Свободный Урал”.

Полюдова в 2015-2017 годах отбыла двухлетний срок в КП-10 в Новороссийске по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во “Вконтакте”. Сама она вину не признала.