Четверг, 23 января 2020

Альтернативных источников энергии не так уж и много. А если поискать отработанные решения, заслужившие доверие потребителей и позволяющие добиваться реальной отдачи в условиях строгой экономии бюджета, то остается буквально пара способов резервного электропитания. Конечно же, рабочих схем больше, но вряд ли владелец небольшого цеха по переработке сельхозпродукции сможет вырыть себе собственный пруд для работы гидростанции или установит многометровый ветряк, преобразующий силу движения воздушных масс в электричество, информирует https://e-solarpower.ru/faq/promyshlennye-istochniki-bespereboynogo-pitaniya/.

Оптимальным способом создания резервной электросети может считаться бензиновый и дизельный генератор. Однако для промышленных объектов именно станции, потребляющие солярку, более интересны и выгодны. Улучшенные дизельные генераторы обладают повышенным ресурсом эксплуатации и могут обеспечивать стабильное выходное энергопитание в самых тяжелых погодных условиях.

Монтаж подобной системы не представляет особых сложностей, однако в ситуации, когда необходимо обеспечить непрерывную подачу тока, лучше обратиться к профессионалам. Они смогут организовать коммутацию самого генератора и специального электронного модуля, который инициирует запуск прибора при отсутствии напряжения в основной сети. Само собой дизельный мотор не сможет запуститься мгновенно, а значит в качестве демпфирующего элемента лучше поставить источник бесперебойного питания. Тогда все потери и обрывы на линии будут совершенно незаметны внутри защищаемого помещения.

Для промышленного использования также важно, чтобы сам резервный модуль обладал высокой ремонтопригодностью. Ведь известно, что механизмы со временем изнашиваются. Для обеспечения длительной бесперебойной работы рекомендуется проводить сервисные и профилактические процедуры, которые снижают вероятность непредвиденного ремонта в разы. Правда доверять такие операции рекомендуется только лишь профессионалам, хорошо знающим технику.

Особое внимание нужно обязательно уделять топливу. Заправлять канистры стоит только на проверенных станциях, избегая недорогих, но подозрительных по качеству предложений. Здесь, как раз, экономия – это неправильный подход, поскольку бесперебойная работа станции во многом определяет скачки напряжения. Стоит генератору потерять обороты, и напряжение в розетках будет ощутимо падать. А встроенный модуль защиты от перегрузок может вообще отключить подачу питания.