Вторник, 21 января 2020

Между Генпрокуратурой и СКР “никакого противостояния нет”, заявил новый генпрокурор Игорь Краснов. “Оба ведомства работают в соответствии с требованиями закона. Бывают разные правовые позиции, но это все регулируется”, – цитирует чиновника РИА “Новости”.

На вопрос, скажется ли его назначение на беспристрастности надзора за следствием, Краснов ответил: “Полагаю, что нет. Потому что это вопрос профессионализма”.

В среду Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором. На заседании верхней палаты Краснов пообещал, что изменения в работе прокуратуры будут “направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и другим государственным органам”. По его словам, задача надзорного ведомства состоит в обеспечении законности при принятии решений о возбуждениии уголовных дел против бизнесменов. “В каждом случае надо подходить индивидуально к оценке достаточности оснований при принятии подобных решений”, – сказал чиновник.

После этого Владимир Путин освободил Краснова от должности заместителя председателя СКР.

Генерал-лейтенанту юстиции Краснову 44 года. Он окончил Поморский госуниверситет имени М.В. Ломоносова, с 1997 года работал в прокуратуре. В 2006-2007 годах был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет, являлся старшим следователем по особо важным делам при его председателе. В апреле 2016-го назначен зампредом СКР. Краснов расследовал дела об убийствах Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, другие преступления, совершенные членами Боевой организации русских националистов, дело “белгородского стрелка” Сергея Помазуна, хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.

Накануне Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. На встрече с Чайкой и Красновым президент заявил, что в работе прокуратуры не должно быть “никакого местничества”.

Об отставке Чайки в Кремле сообщили 20 января.