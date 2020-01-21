Вторник, 21 января 2020

Израиль согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на освобождение гражданки страны Наамы Иссахар, приговоренной к семи с половиной годам общего режима по делу о наркотиках. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на письмо израильской стороны, отправленное три недели назад.

По информации газеты, решение передать Александровское подворье близкому к Кремлю Императорскому православному палестинскому обществу было принято 30 декабря. Это общество возглавляет бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Израиль послал российской стороне соответствующие документы.

По данным The Jerusalem Post, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов около недели назад встречался с министром по делам пенсионеров и гендерного развития меньшинств Израиля Гилой Гамлиэль. Как сообщили ее помощники, стороны обсуждали помилование Иссахар “по гуманитарным основаниям”. Богданов прибыл в Израиль в начале неделе – за два дня до визита в страну Владимира Путина. Замминистра успел еще раз встретиться с Гамлиэль.

Сейчас Александровское подворье, права на которое оспаривает общество во главе со Степашиным, занимает Русское православное общество Святой Земли, которое возглавляет гражданин Германии Николай Воронцов-Гофман.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, в непосредственной близости от Храма гроба Господня. Это археологический и культурный комплекс, включающий Порог Судных Врат (порог древних ворот, через которые, как считается, Иисус Христос перешагнул перед казнью), домовую церковь имени святого Александра Невского, музей, фрагменты археологических раскопок и другие достопримечательности. Землю, на которой расположен комплекс, будущий российский император Александр III приобрел в 1859 году. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

О том, что Москва и Тель-Авив близки к разрешению вопроса об освобождении Иссахар и занимаются проработкой деталей, израильские СМИ сообщили еще 20 января. Один из возможных вариантов ее освобождения – помилование Владимиром Путиным, еще один вариант – передача в Израиль для отбывания наказания с последующим помилованием.

Приговор 25-летней Иссахар вынес 11 октября городской суд Химок. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”, она летела транзитом из Дели в Тель-Авив. В багаже у Иссахар нашли 9,6 грамма гашиша. Она признает, что у нее в чемодане был гашиш, но отрицает обвинение в контрабанде – в зоне вылета аэропорта у нее не было доступа к багажу. 19 декабря Мособлсуд оставил приговор в силе.

Москва предлагала обменять Иссахар на задержанного в Израиле по запросу США российского хакера Александра Буркова, но Израиль выдал его Штатам.