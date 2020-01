Понедельник, 20 января 2020

Украинский Boeing был сбит двумя ракетами малого радиуса действия класса “земля – воздух” из зенитного ракетного комплекса “Тор-М1″ российского производства. Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана о расследовании авиакатастрофы, сообщает Bloomberg.

Согласно отчету, ракеты были выпущены по самолету с севера. Он взлетел в Тегеране в 6:12 утра и потерял связь со службами контроля воздушного движения на высоте 2469 метров. Самолет исчез с экрана радара вторичного наблюдения в 6:15, основного радара – в 6:18.

При падении Boeing пролетел мимо жилого района и первый раз коснулся земли в общественном парке. Самолет разорвало на части, когда он пересекал футбольное поле, близлежащие сельхозугодья и сады.

В отчете говорится, что извлеченные из самолета регистратор полетных данных и диктофон, установленный в кабине пилотов, созданы по передовым технологиям и у Ирана нет возможности их декодировать. США и Франция отказались послать в Иран необходимое оборудование для расшифровки “черных ящиков”. Ранее Иран отказался передавать их Украине.

14 января The New York Times опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором видно, как две иранские ракеты попадают в украинский самолет.

Exclusive: Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an Iranian military site, hit the Ukrainian planehttps://t.co/Ab8iYKiHVR

— The New York Times (@nytimes) January 14, 2020

“Боинг”, летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после взлета. В авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту: 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 британца.

В Иране сперва заявляли, что причиной авиакатастрофы была техническая неисправность самолета, но затем признали, что в него попала ракета иранской ПВО.