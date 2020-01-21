Вторник, 21 января 2020

Швейцарские спецслужбы сорвали операцию против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. “Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, направленной против меня”, – написал Браудер в твиттере.

Как пишет швейцарское издание Tagesanzeiger, двое предполагаемых российских шпионов были задержаны полицией кантона Граубюнден в августе 2019 года. Их подозревали в том, что они вели подготовку для шпионажа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По крайней мере один из задержанных представился сантехником. У обоих с собой были дипломатические паспорта, они заявили, что собирались находиться в Швейцарии с 8 по 28 августа, но не смогли назвать конкретных планов. Задержанные не были аккредитованы в качестве дипломатов и поэтому не могли бы претендовать на неприкосновенность, если бы их задержали по подозрению в шпионаже, отмечает Tagesanzeiger.

По сведениям газеты, российская сторона угрожала дипломатическими последствиями в случае ареста предполагаемых агентов. На вопрос, откуда у сантехников взялись дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне ответил, что их выдают не только работникам МИДа.

Как утверждают источники Tagesanzeiger, россияне могли готовить операцию по прослушке или хакерской атаке во время форума в Давосе. Однако в итоге их отпустили за недостатком доказательств.

Позже в полиции кантона Граубюнден подтвердили, что в августе задерживали для проверки документов двух граждан России, но ничего подозрительного в их действиях не обнаружили. В полиции также отметили, что не могут подвердить информацию о том, что россияне были сантехниками.

Сотрудник российского посольства в Берне сообщил, что речь, вероятно, идет о двух рабочих, которые отвечали за подготовку объекта Росконгресса Russian House, который работает на форуме в Давосе.

Давосский экономический форум проходит с 21 по 24 января.

В интервью Reuters Браудер заявил, что задержанные впоследствии покинули Швейцарию. Браудер утверждает, что получил информацию от швейцарских служб безопасности. В чем состоял план спецоперации, не уточняется.

В России против Браудера возбужден уже целый ряд уголовных дел. В частности, он обвиняется в убийстве российского бизнесмена-эмигранта Александра Перепиличного. По двум уголовным делам бизнесмен заочно осужден к девятилетним срокам. Российские власти не меньше шести раз объявляли Браудера в международный розыск. Всякий раз центральное бюро Интерпола запросы отменяло, указывая, что Москва не может использовать организацию “для преследования собственных целей”.

Преследование бизнесмена в России началось после того, как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Браудер – главный лоббист принятия в США и других странах “законов Магнитского” о санкциях в отношении нарушителей прав человека.