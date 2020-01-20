Понедельник, 20 января 2020

Фото: duma.gov.ru

Предлагая законодательно запретить “публичные высказывания или публикации, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси”

Вы прекрасно понимаете, какие настроения в Европе, особенно исходят сейчас от Польши. С какой радостью многие европейские депутаты поддерживают эти настроения, потому что им тоже выгодно нашу Победу дезавуировать.

…Естественно, речь не идет о каких-то наступлениях на свободу слова. Речь о том, чтобы не выходили к людям совершенно бессовестные вещи… О том, чтобы люди не приравнивали нацистов и Красную Армию, чтобы не переходили границу.

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