Вторник, 21 января 2020

Владимир Путин подписал указы о структуре и составе правительства. Документы (1, 2, 3) опубликованы на сайте Кремля.

В новом правительстве вместо десяти вице-премьеров будет девять. Первым вице-премьером вместо Антона Силуанова назначен Андрей Белоусов, бывший помощник Путина по экономике. В 2018 году он предлагал изъять у бизнеса более полумиллиарда рублей сверхдоходов для выполнения майского указа Путина о приоритетных национальных проектах. Силуанов сохранил портфель министра финансов.

Посты вице-премьеров сохранили Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев. Новыми вице-премьерами стали Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.

На своих должностях остались министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава МЧС Евгений Зиничев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой стал Михаил Мурашко, министром культуры вместо Владимира Мединского – Ольга Любимова, министром труда и соцзащиты вместо Максима Топилина – Антон Котяков. Министром просвещения вместо Ольги Васильевой назначен Сергей Кравцов.

Министерство спорта вместо Павла Колобкова возглавил Олег Матыцин. Главой Минэкономразвития вместо Максима Орешкина назначен Максим Решетников. Министром науки вместо Михаила Котюкова стал Валерий Фальков. Министром связи вместо Константина Носкова назначен Максут Шадаев. Министерство юстиции вместо Андрея Коновалова возглавил Константин Чуйченко.

Кроме того, Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, передав его полномочия Минэкономразвитию.