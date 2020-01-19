Воскресенье, 19 января 2020

Российские компании “Велада” и “Меркурий”, получившие контракты на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, связаны с олигархом Евгением Пригожиным. Об этом говорится в расследовании “Новой газеты”.

Компания “Велада” с уставным капиталом 10 тысяч рублей была учреждена в 2010 году Екатериной Трофимовой. В июле 2010 года в качестве единственного участника фирмы и нового гендиректора ее сменила Дарья Барановская. По сведениям “СПАРК-Интерфакс”, в компании всего один оплачиваемый работник. В 2015-2017 годах, согласно бухгалтерским отчетам, выручка компании была нулевой, в 2018 году она составила 3,2 милиона рублей при убытке в 27 тысяч рублей.

По сведениям “Новой газеты”, Трофимова во время руководства “Веладой” работала в пригожинской фирме “Конкорд менеджмент и консалтинг” помощником руководителя, а летом 2018 года, уволившись из “Конкорда” и передав “Веладу” Барановской, уехала в США. “Трофимова не стала отрицать, что ее роль в “Веладе” была чисто номинальной и она за дополнительное вознаграждение выполнила просьбу бухгалтерии “Конкорда”, оформив на себя “Веладу”, – говорится в расследовании.

Компания “Меркурий” в 2015-2018 годах ежегодно заключала с “Военторгом” контракты стоимостью 115-118 миллионов рублей на питание военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны. Бывшая сотрудница отдела кадров сообщила “Новой”, что сейчас компания якобы не ведет деятельность. При этом то, что компания сменила деятельность на геологоразведку, подтверждается находящимся в открытом доступе резюме бывшего управляющего директора компании Рамиля Бариева, работавшего в ней в августе 2017-го – июле 2018 года. Бариев пишет, что занимался “организацией выполнения работ по обустройству объектов геологии, геофизике и разработке” на Ближнем Востоке.

Связь “Меркурия” с Пригожиным подтверждается прошлогодним расследованием “Настоящего времени”. В мае 2016 года на территории Юнтоловского заказника, недалеко от резиденции Пригожина в поселке “Новый Версаль”, потерпел крушение вертолет. Пилоты при этом не пострадали. Из акта расследования Межгосударственного авиационного комитета стало известно, что летательный аппарат принадлежал “Меркурию”. Один из пилотов вертолета рассказал “Настоящему времени”, что его задача “заключалась в том, чтобы отвозить Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей”.

Как отмечает “Новая”, ведующую роль в сирийском проекте играет компания “Евро Полис”. В декабре 2016 года во время визита в Москву сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема и встречи с министром энергетики России Александром Новаком были подписаны соглашения между “Евро Полисом” и “Государственной нефтяной корпорацией”, в соответствии с которыми “Евро Полис” обязался вести боевые действия по захвату нефтяных и газовых месторождений в обмен на четверть от объема последующей добычи. По сведениям “Новой”, “Евро Полис” – это “люди, которые больше известны под брендом ЧВК Вагнера”.

По подсчетам “Новой”, в 2018 году структуры Пригожина заработали на добыче ресурсов в Сирии около 20 миллионов долларов.

В феврале 2018 года при неудачной атаке на нефтяные месторождения в сирийской мухафазе Дейр-эз-Зор, которые контролирвоались Сирийскими демократическими силами, от американского удара погибли от 60 до 200 боевиков ЧВК Вагнера.