Воскресенье, 19 января 2020

Нормализации российско-британских отношений не будет, пока Москва не прекратит свою “дестабилизирующую активность”, которая угрожает Лондону и его союзникам. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон на встрече с Владимиром Путиным на полях берлинского саммита по урегулированию в Ливии, сообщается на сайте британского правительства.

По словам Джонсона, действия России подрывают безопасность британских граждан и “нашу коллективную безопасность”.

Джонсон подчеркнул, что неизменной осталась позиция Британии по отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер назвал это “безрассудным использованием химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле”. Джонсон сказал, что подобные атаки не должны повториться.

Премьер-министр заявил, что и он, и Путин отвечают за вопросы международной безопасности, в том числе в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

Как сообщается на сайте Кремля, на полях берлинского саммита также прошла встреча Путина с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. “Обсуждались вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, в том числе урегулирование ситуации в Ливии”, – сообщают в Кремле.

На переговорах по Ливи встретились лидеры противоборствующих сторон – глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. В переговорах, кроме Путина, Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен, также участвовали госсекретарь США Майкл Помпео, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Египта Абдельфаттах Сиси, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, президент Конго Дени Сассу Нгессо, министр иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла Аль Нахайян Президент Франции Эммануэль Макрон, начальник канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, гнеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, председатель Европейского совета Шарль Мишель, Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтелес.

Участники конференции приняли итоговый документ.