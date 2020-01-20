Понедельник, 20 января 2020

Юрий Чайка покидает пост генпрокурора “в связи с переходом на другую работу”, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу президента.

На этот пост Владимир Путин предложил назначить заместителя председателя СКР Игоря Краснова.

Как сообщил источник в Совете Федерации, освобождение Чайки от должности и назначение Краснова верхняя палата рассмотрит 22 января.

“Это решение президента. Президент внес кандидатуру – это его право как главы государства, и он реализовал это право”, – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Пятилетний срок полномочий Чайки истекал в 2021 году. Он занимал пост генпрокурора с июня 2006 года, на очередной срок был переназначен в 2016-м.

Чем Чайка займется после отставки, пока неизвестно.

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в интернете фильм “Чайка”. В нем утверждается, что сын генпрокурора Артем Чайка инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость. Также в расследовании упоминается Ольга Лопатина, бывшая жена замгенпрокурора Геннадия Лопатина. По данным ФБК, ей принадлежит 25 процентов в компании “Сахар Кубани”, причем такими же долями владеют жены бандитов из станицы Кущевской Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза. Сам Чайка обвинил ФБК во лжи. Он заявил, что заказчики “лживого фильма” о деятельности его семьи – глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и спецслужбы США.

Генерал-лейтенанту юстиции Краснову 44 года. Он окончил Поморский госуниверситет имени М.В. Ломоносова, с 1997 года работал в прокуратуре. В 2006-2007 годах был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет, являлся старшим следователем по особо важным делам при его председателе. В апреле 2016-го назначен зампредом СКР. Краснов расследовал дела об убийствах Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, другие преступления, совершенные членами Боевой организации русских националистов, дело “белгородского стрелка” Сергея Помазуна, хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.

15 января после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором тот предложил внести изменения в Конституцию, в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева. Новым премьером был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Сейчас идет процесс формирования нового кабинета министров.