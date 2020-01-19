Воскресенье, 19 января 2020

Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, о которых говорил в послании Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Поправки не касаются ее первой и второй глав.

Предлагается добавить в статью 79 Конституции норму, согласно которой решения межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров, “в их истолковании, противоречащем Конституции”, не подлежат исполнению.

Статья 83 о полномочиях президента дополняется пунктом ж.1, в соответствии с которым глава государства формирует Государственный совет “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства”. Статус Госсовета определяется отдельным федеральным законом. Как заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, этот закон примут после принятия поправок в Конституцию.

Как передает Интерфакс, в письме рабочей группы по внесению изменений в Конституцию говорится, что Госсовет должен “иметь самостоятельное значение” и быть эффективно встроен в государственный механизм, но “при этом он не должен повторять роль Совета Федерации”.

Госдума получит право утверждать канидатуру председателя правительства, внесенную президентом, и кандидатуры вице-премеров и федеральных министров, предложенные премьером. Это не касается руководителей органов исполнительной власти, “ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций

и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности” – их назначает президент после консультаций с Советом Федерации.

Из части 3 статьи 81 о количестве президентских сроков предлагается убрать слово “подряд”. “Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков”, – говорится в ее новом изложении. Таким образом, в случае принятия поправок Владимир Путин после истечения срока его полномочий в 2024 году больше никогда не сможет стать президентом.

Путин предлагает запретить судьям, депутатам Госдумы, сенаторам, губернаторам и членам иметь иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Президентом, согласно поправкам, может быть гражданин, проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительства. Последнее требование, согласно законопроекту, “не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию” – следовательно, не касается жителей аннексированного Крыма.

Конституционный суд предлагается наделить возможностью по запросу президента проверять конституционность законов перед их подписанием. Состав суда сокращается до 11 судей, их будет назначать президент с согласия Совета Федерации. Такой же порядок назначения будет предусмотрен для прокуроров регионов.

Статья 75 Конституции дополняется частью 5, согласно которой в России гарантируется минимальный размер оплаты труда величиной не ниже прожиточного минимума.

Статья 132 основного закона дополняется частью 3, согласно которой органы местного самоуправления и органы государственной власти “входят в единую систему публичной власти”.

Представителями Путина при рассмотрении закона в Федеральном собрании назначены Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева. Все трое входят в рабочую группу по изменение Конституции. Всего группа состоит из 75 человек, в числе которых писатель и бывший боевик “ДНР” Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Закон о внесении поправок в Конституции, согласно документу, “выносится на общероссийское голосование”. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, голосование скорее всего пройдет 12 апреля. Есть также вторая возможная дата – 26 апреля, утверждают источники.