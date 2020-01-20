Понедельник, 20 января 2020

Такой метод, как химиотерапия на сегодняшний день входит в три основных методик лечения развившихся опухолей. Этот принцип терапии заключен в том, что больному назначаются специальные цитотоксические химические препараты, пагубно влияющие на быстро размножающиеся клетки. К ним и относятся злокачественные клетки опухоли.

Почему химия плохо переносится пациентом

К химиотерапии относят большое количество химических препаратов, и каждая из этих подгрупп имеет своё механическое воздействие, окончательной целью его в первую очередь считается уничтожение клеток образовавшихся опухолей. У любых злокачественных клеток наблюдается такая специфическая особенность, которая заключается в усиленном разрастании и метаболизме на основе специфических генетических мутаций в них. Это делает эти клетки чувствительными к химическим препаратам. Но кроме клеток опухоли в теле пациента есть и обычные, вполне здоровые клетки, имеющие повышенный метаболизм и наделенные ускоренным размножением. К ним относятся клетки всего эпителия, обычные клетки человеческого костного мозга. Они имеют функцию кровообразования и ответственны за иммунную защиту. Исходя из этого, все химиовещества влияют не только на саму злокачественную опухоль, но и на остальные окружающие здоровые ткани в организме, что обычно приводит к различным побочным реакциям.

Как вводится препарат

Стандартно химиолечение у пациента при терапии опухолей мозга проводится несколькими курсами, между которыми есть перерывы. Данные перерывы необходимые для организма пациента, чтобы он мог немного восстановиться, своеобразная передышка. Различные химиопрепараты назначаются в соответствии с типом обнаруженной опухоли. Вещества назначают после проведенного оперативного лечения, во время которого устанавливается гистологический тип обнаруженной опухоли. Если химию делают без операционного вмешательства, то возможный гистологический тип определяется при помощи биопсии тканей мозга. Химиопрепарат лечащийся пациент может принимать как внутривенно, так и в виде обычных таблеток. В последнем случае гораздо больше побочных эффектов, так как при внутривенном введении лекарство попадает в область размещения опухоли по артериям, питающим и снабжающим эту опухоль. Есть так же способ, когда препарат вводится посредствам люмбальной пункции прямо в цереброспинальный ликвор. В этом случае цитостатик будет воздействовать сразу на поврежденные ткани головного мозга. Если препарат вводят прямо в ткани самой опухоли, то это является интерстициальным способом химиотерапии. Существует комбинационный метод подачи препарата непосредственно в область заболевания. В этом случае в саму опухоль и в рядом расположенные мягкие ткани пациента имплантируют тоненький катетер из пластика, через который химический препарат постоянно и достаточно медленно вводится на протяжении нескольких дней. Курсы химиотерапии проводятся по специальной схеме, которая рассчитывает дозы и время применения. В качестве препаратов используют такие средства как Темозоломид, Кармустин, а также химиопрепараты, основанные на платине – цисплатин (Платинол), и карбоплатин (Параплатин). Кроме этих средств применяются новые цитостатики.

Побочные реакции

Среди возможных возникающих побочных эффектов от химиотерапии образований, расположенных в мозге человека, отмечаются все такие же эффекты, которые обычно встречаются при проведении химиотерапии во всех других органах злокачественных новообразований. Так химиопрепараты достаточно губительно воздействует на клетки, у которых есть ускоренный метаболизм и усиленный рост. К ним относятся клетки всего эпителия, желудочно-кишечного тракта, клетки в составе волосяных луковиц, костного мозга. Из этого складываются и возможные побочные реакции.

1. Ферменты крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты во время проведения химиотерапии сильно страдают. У пациента развивается анемия, лейкопения и тромбоцитопения, что выражается в слабости, возросшей утомляемости, пониженном аппетите. Кожа пациента становится очень бледной. Отмечается шум в ушах.

2. Из-за образования лейкоцитопении снижаются защитные силы организма, падает иммунитет. К пациенту могут присоединиться всевозможные инфекции, поэтому пациентом соблюдается повышенная личная гигиена и ограничиваются контакты людьми. Особенно с инфицированными больными. Если вдруг у пациента в этот период возникает заболевание, в обязательном порядке для лечения малейшей инфекции сразу же используется сильный антибиотик.

3. При возникновении снижения содержания тромбоцитов возникает рост кровоточивости, а так как данные препараты влияют на эпителий органов желудочно-кишечного тракта, у пациента может появляться тошнота, диарея, рвота, дискомфорт в области живота, вздутие.

4. Химиотерапия также может повлиять на репродуктивную систему как у мужчин, так и у женщин. У женщин возникают симптомы, типичные для менопаузы в виде нарушений графика менструальных циклов и внезапных приливов.

5. Также химиотерапия влияет на функцию почек и работу печени. Пациенту назначается большое количество жидкости, чтобы как можно быстрее выводить из организма пациента токсические вещества.