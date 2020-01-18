Суббота, 18 января 2020

Константин Фокин перед задержанием

Более тысячи человек приняли участие в московском антифашистском шествии, сообщает корреспондент “Граней”. В этот день 11 лет назад неонацистами были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Участники прошли по традиционному маршруту – по бульварам от Пушкинской площади до места убийства на Пречистенке.

По призыву муниципального депутата Юлии Галяминой несколько сотен человек вышли на шествие с Конституцией в руках, чтобы выразить протест против путинских поправок в основной закон. Эта колонна скандировала “Россия без Путина”. Галямина звала на шествие “всех, кто выступает против госпереворота”.

Молодые активисты левых движений скандировали антикапиталистические и революционные лозунги. Участники шествия требовали освобождения политзаключенных: фигурантов дела “Сети”, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного за твит Владислава Синицы и других жертв политических преследований, многие из которых подвергались пыткам на следствии.

Перед началом шествия полицейские жестко задержали активиста Константина Фокина с плакатом “Путин, уходи” – по их мнению, этот лозунг не соответствовал заявленной теме акции.

Незадолго до завершения шествия на Гоголевском бульваре полицейские задержали восьмерых человек, в том числе пятерых несовершеннолетних, сообщает ОВД-Инфо. У них были плакаты в защиту прав ЛГБТ и в поддержку активистки Юлии Цветковой.

Фото и видео Юрия Тимофеева

Человека с плакатом "Путин уходи" жестко задержали. Сегодня, говорят, можно протестовать только против фашизма. Как будто путинизм это не фашизм. pic.twitter.com/FTdgZMAm08

— Грани.Ру (@GraniTweet) January 19, 2020

Организаторы шествия “приветствовали” тех, кто “хочет высказаться о конституционной реформе”, но подчеркивали, что не меняют основную повестку и не хотят “превращать марш памяти в акцию “против госпереворота”.

Накануне у здания администрации президента прошли одиночные пикеты против реформы Конституции. Инициатором акции стал журналист и муниципальный депутат Илья Азар. На пикетчиков нападали провокаторы из движения SERB. Это первые публичные протесты против изменений в Конституцию, анонсированных Владимиром Путиным в среду в послании Федеральному собранию.

В пятницу вечером стало известно, что московские власти согласовали 10-тысячный митинг против реформы Конституции – он пройдет на проспекте Сахарова 1 февраля. Кто подал заявку на эту акцию, в мэрии не сообщили.