Пятница, 17 января 2020

Председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову предъявили третье уголовное обвинение – в организации экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК; от 2 до 6 лет), сообщает правозащитный центр “Мемориал”.

Ужахов отказался давать показания, так как его не уведомили о предъявлении нового обвинения и он не успел подготовить позицию. “Обвинение размыто, не конкретизировано, в нём содержатся только общие формулировки и дежурные фразы, как и в постановлениях, предъявленных другим фигурантам дела”, – сказал адвокат обвиняемого Джабраил Куриев.

Со среды обвинения по статье 282.1 УК были предъявлены еще четырем лидерам протеста. В организации экстремистского сообщества был обвинен Ахмед Барахоев, в участии в нем (часть 2 статьи 282.2 УК; от 2 до 6 лет) – Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева и Барах Чемурзиев. В участии в экстремистском сообществе также подозревается находящийся в розыске Ахмед Погоров. Как ожидается, в ближайшее время обвинение в организации в экстремистского сообщества будет предъявлено Мусе Мальсагову, в участии — Багаудину Хаутиеву.

По версии следствия, Барахоев, Ужахов и Мальсагов не позднее мая создали экстремистское сообщества с целью смещение с поста тогдащени главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Затем для прикрытия деятельности этого сообщества они 18 октября 2018 года создали Ингушский комитет национального единства, утверждает следствие. В комитет вошли Нальгиев,Чемурзиев, Саутиева, Хаутиев, Погоров и другие.

Как считает следствие, “формами и методами деятельности экстремистского сообщества являлись планирование, подготовка и организация массовых мероприятий, в том числе несанкционированных, создание видеообращений к неограниченному кругу лиц, включающему в себя в том числе жителей республики Ингушетия, и распространение данных видео в сети интернет, побуждение граждан к совершению противоправных деяний, воспрепятствование законной деятельности представителей власти”.

Утверждается, что ингушские оппозиционеры “открыто и цинично демонстрировали свою политическую вражду к главе республики Ингушетия Евкурову Ю-Б.Б. с целью выявления и привлечения своих сторонников, склоняли и мотивировали жителей республики Ингушетия к действиям, направленным на неподчинение нормам действующего федерального законодательства и неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов в случае попыток пресечения их противозаконной деятельности, вплоть до применения насилия к представителям власти; манипулировали этническими обычаями, в том числе традиционным подчинением молодежи воле и указаниям представителей старшего поколения, провокационно взывали соотечественников к мужскому достоинству и национальному единству, выраженному в виде участия в массовом протестном движении против действующего главы республики Ингушетия Евкурова Ю-Б.Б. в целях смещения его с занимаемого поста и дестабилизации общественно-политической ситуации в республике Ингушетия”.

В частности, обвиняемым инкриминируется запись видеообращений к жителям Ингушетии с призывом принимать участие в митингах 2 июня, 27 октября 2018 года, 26 марта 2019-го, подготовка и запись в декабре 2018 года видеообращения к депутатам Народного собрания Ингушетии с требованием принять участие в “шариатском суде”.

Ужахову и другим лидерам ингушского протеста ранее вменялась часть 3 статьи 33 – часть 2 статьи 318 УК (организация насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти; до 10 лет). Кроме того, Ужахова в июне обвинили в создании и руководстве НКО, “деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний” (часть 2 статьи 239 УК; до 3 лет). Он находится под стражей с 19 апреля 2019 года, сейчас – в СИЗО-1 во Владикавказе.