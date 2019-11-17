Воскресенье, 17 ноября 2019

В Москве сотрудники ЦПЭ и бойцы ОМОНа сорвали турнир антифа по боевым искусствам “Не сдавайся”. Как сообщает “ОВД-Инфо”, грубо задержаны все участники и зрители – не менее 70 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Задержанных доставили в ОВД “Сокол”, “Хорошевский” и “Аэропорт”. Их долго держали на улице, фотографировали их паспорта. В ОВД “Сокол” не пускали адвоката Андрея Плотникова. Там антифашистам раздали анкеты, в которых надо указать цвет глаз, телосложение, место работы или учебы, национальность и наличие “криминальных” и “деловых” связей.

Ежегодный турнир “Не сдавайся” проводится в Москве и других городах с 2009 года. Первый турнир был организован антифашистом Иваном Хуторским в память об активисте Федоре Филатове, убитом неонацистами в 2008 году. 16 ноября 2009 года сам Хуторской был убит. С тех пор соревнования по боевым искусствам проводится в память о нем.

Ответственность за убийство Хуторского взяла на себя организация БОРН (Боевая организация русских националистов). В мае 2011 года дело об убийстве Хуторского было объединено с делом об убийстве федерального судьи Эдуарда Чувашова. Подозреваемым в совершении этих преступлений следствие назвало 28-летнего неонациста Алексея Коршунова, который скрывался на Украине. В октябре 2011 года Коршунов погиб в результате случайного подрыва собственной гранаты в Запорожье.